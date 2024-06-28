Налог на бездетность могут ввести в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Напомним, что для достижения хороших результатов в демографии, депутат Госдумы призвал ввести налог на бездетность.
«Налог на бездетность был введен в послевоенные годы для того, чтобы стимулировать рождаемость и восполнить население. А отменили его порядка тридцати лет назад», — отмечает Владислав Махмудов.
Собеседник добавляет, что если обращаться к советскому периоду, то тогда уровень благосостояния людей был гораздо выше. Бедных не было. А налог на бездетность существовал для того, чтобы при наличии достатка больше рождалось детей.
«Сегодня у нас есть все меры для того, чтобы стимулировать рождаемость. Это и материнский капитал, который ежегодно индексируется, и многие другие социальные выплаты. Но мотивация к рождению трех и более детей отсутствует. Родителям сложно обеспечить жильем одного ребенка. Двух — еще сложнее. Что уж говорить про третьего», — рассуждает собеседник.
Спикер считает, что эффективной мерой для стимулирования рождаемости может стать выделение однокомнатной квартиры на третьего и каждого последующего ребенка.
«Учитывая, что сейчас принимается прогрессивная шкала налогов, эти деньги и можно использовать для стимулирования роста численности населения, а не вводить налог на бездетность», — считает эксперт.
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