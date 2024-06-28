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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Общественник выступил против налога на бездетность для ростовчан

Налог на бездетность могут ввести в Ростовской области

28 июня 2024, 09:26
Фото: Unsplash
Общественник выступил против налога на бездетность для ростовчан

Общественник Махмудов предложил выдавать квартиры в Ростове многодетным семьям

Общественник Владислав Махмудов сообщил RostovGazeta, что для достижения хороших результатов в демографии Ростовской области нужно не вводить налог на бездетность, а выделять жилье на третьего и последующих детей.

Напомним, что для достижения хороших результатов в демографии, депутат Госдумы призвал ввести налог на бездетность.

«Налог на бездетность был введен в послевоенные годы для того, чтобы стимулировать рождаемость и восполнить население. А отменили его порядка тридцати лет назад», — отмечает Владислав Махмудов.

Собеседник добавляет, что если обращаться к советскому периоду, то тогда уровень благосостояния людей был гораздо выше. Бедных не было. А налог на бездетность существовал для того, чтобы при наличии достатка больше рождалось детей.

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«Сегодня у нас есть все меры для того, чтобы стимулировать рождаемость. Это и материнский капитал, который ежегодно индексируется, и многие другие социальные выплаты. Но мотивация к рождению трех и более детей отсутствует. Родителям сложно обеспечить жильем одного ребенка. Двух — еще сложнее. Что уж говорить про третьего», — рассуждает собеседник.
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Спикер считает, что эффективной мерой для стимулирования рождаемости может стать выделение однокомнатной квартиры на третьего и каждого последующего ребенка.

«Учитывая, что сейчас принимается прогрессивная шкала налогов, эти деньги и можно использовать для стимулирования роста численности населения, а не вводить налог на бездетность», — считает эксперт.

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