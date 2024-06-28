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Published Сегодня, 05:22

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Updated Сегодня, 05:24

Над Ростовской областью перехватили украинский беспилотник

Ночью над Ростовской областью перехватили украинский беспилотник

28 июня 2024, 05:22
Фото: Минобороны России
Над Ростовской областью перехватили украинский беспилотник
В Ростовской области была предотвращена попытка террористической атаки. Системы ПВО перехватили беспилотник, сообщает Минобороны России.

В ночь на 28 июня Киевский режим пытался атаковать Ростовскую область. Системы ПВО зафиксировали один беспилотник самолетного типа. Военные перехватили БПЛА.

Отметим, что в течение прошедшей ночи по всей территории России было ликвидировано 25 БПЛА. Их также заметили в Брянской, Смоленской, Воронежской и Курской областях.

Из-за атаки беспилотников жители Ростовской области остались без света
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Ранее в Ростовской области услышали мощный грохот якобы из-за падения беспилотного летательного аппарата. Взрывшая волна разбила стекла в окнах близлежащий дом. Власти прокомментировали ситуацию.

До этого Василий Голубев рассказал о последствиях ночной атаки беспилотников по Ростовской области.

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