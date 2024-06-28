Ночью над Ростовской областью перехватили украинский беспилотник

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В ночь на 28 июня Киевский режим пытался атаковать Ростовскую область. Системы ПВО зафиксировали один беспилотник самолетного типа. Военные перехватили БПЛА.
Отметим, что в течение прошедшей ночи по всей территории России было ликвидировано 25 БПЛА. Их также заметили в Брянской, Смоленской, Воронежской и Курской областях.
Ранее в Ростовской области услышали мощный грохот якобы из-за падения беспилотного летательного аппарата. Взрывшая волна разбила стекла в окнах близлежащий дом. Власти прокомментировали ситуацию.
До этого Василий Голубев рассказал о последствиях ночной атаки беспилотников по Ростовской области.