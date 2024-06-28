Новостройки в Ростове подорожали на 100% за три года

Объемы строительства при этом не поспевают за ценами. За три года они выросли лишь на 7%. В 2020 году в Ростове построили чуть меньше трех миллионов квадратных метров жилья. Спустя три года показатель увеличился лишь на 200 тысяч квадратных метров.