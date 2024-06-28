Новостройки в Ростове подорожали на 100% за три года

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Один квадратный метр жилья в новостройке Ростова за три года подскочил в цене на 102%. В ковидном 2020 году он стоил в среднем 60,2 тысячи рублей. В 2023 году стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла до 121,6 тысячи рублей.
Объемы строительства при этом не поспевают за ценами. За три года они выросли лишь на 7%. В 2020 году в Ростове построили чуть меньше трех миллионов квадратных метров жилья. Спустя три года показатель увеличился лишь на 200 тысяч квадратных метров.
В 2024 году стоимость квадратного метра на первичном рынке Ростова достигла 143,6 тысячи рублей. По данным на начало июня, в городе возводят 2,9 миллиона квадратных метров жилья.
Отметим, что средний платеж ростовчан по ипотеке в месяц составляет больше 67 тысяч рублей. Вероятно, сумма станет еще больше после отмены льготных условий кредитования.
Ранее были названы районы Ростова, где чаще всего покупают квартиры. Первое место отошло Советскому району, а самым непопулярным оказался Железнодорожный.