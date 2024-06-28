Новый способ оплаты хотят ввести на платных парковках Ростова

Помимо покупки абонемента, оплаты картой или через паркомат, в Ростове может появиться дневной парковочный талон. По нему водители смогут парковаться с 08.00 до 20.00, произведя оплату услуги до 23.59 текущих суток. Саму оплату нужно будет провести через личный кабинет оператора, в котором будет указан регистрационный номер автомобиля.