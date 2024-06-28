rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Фото для иллюстрации

Новый способ оплаты хотят ввести на платных парковках Ростова

28 июня 2024, 16:28
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Дневной купон предлагают ввести на платных парковках Ростова, сообщили в администрации Ростова.

Власти опубликовали проект изменений, которые хотят внести в постановление об использовании платных парковок. Одно из них связано с введением нового способа оплаты за стоянку автомобилей.

Сколько стоят платные парковки в Ростове и как на них сэкономить
Узнать подробнее

Помимо покупки абонемента, оплаты картой или через паркомат, в Ростове может появиться дневной парковочный талон. По нему водители смогут парковаться с 08.00 до 20.00, произведя оплату услуги до 23.59 текущих суток. Саму оплату нужно будет провести через личный кабинет оператора, в котором будет указан регистрационный номер автомобиля.

Ранее сообщалось, что власти Ростова могут получить в собственность городские платные парковки. В 2027 году истекает контракт администрации с компанией «Ростовское парковочное пространство», которая сейчас занимается обслуживанием платных стоянок.

Читайте также:
Жители Ростова потребовали вернуть часть маршрутов на Старый автовокзал РостоваВ Москву за несколько часов: через Ростов пройдет высокоскоростная железная дорогаБольше 30 земельных участков изымут в Ростове для строительства дорог
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области сосиски становятся деликатесом, а зарплата курьера — мечтой
Сегодня, 15:54
«Отбить хотят?»: людей шокировали цены на «Валдай» до Семикаракорска за 5600 рублей
Сегодня, 12:48
Председатель ОНК рассказал, как брили заключенных при проверках СИЗО Ростова
Сегодня, 11:48
Эколог Зайчиков назвал причину массовой гибели рыбы в Ростовской области
Сегодня, 15:36
«Пять номерков в день»: как записываются на прием к травматологу Ростовской области
Сегодня, 10:37
«Они же туда приходят кушать»: жителей Ростова на Коммунистическом атакуют крысы
Сегодня, 14:57