Новый способ оплаты хотят ввести на платных парковках Ростова

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Власти опубликовали проект изменений, которые хотят внести в постановление об использовании платных парковок. Одно из них связано с введением нового способа оплаты за стоянку автомобилей.
Помимо покупки абонемента, оплаты картой или через паркомат, в Ростове может появиться дневной парковочный талон. По нему водители смогут парковаться с 08.00 до 20.00, произведя оплату услуги до 23.59 текущих суток. Саму оплату нужно будет провести через личный кабинет оператора, в котором будет указан регистрационный номер автомобиля.
Ранее сообщалось, что власти Ростова могут получить в собственность городские платные парковки. В 2027 году истекает контракт администрации с компанией «Ростовское парковочное пространство», которая сейчас занимается обслуживанием платных стоянок.