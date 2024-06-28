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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Жильцы дома на Коммунистическом в Ростове просят спасти их от нашествия крыс

«Они же туда приходят кушать»: жителей Ростова на Коммунистическом атакуют крысы

28 июня 2024, 14:57
Фото: Изображение Midjourney
Жильцы дома на Коммунистическом в Ростове просят спасти их от нашествия крыс

Жители дома на Коммунистическом рассказали о кишащих крысами подъездах

В редакцию RostovGazeta обратились жители дома № 8/2 на проспекте Коммунистический в Ростове. Люди негодуют из-за нашествия в доме крыс, отмечая, что управляющая компания бездействует.

Жители дома на проспекте Коммунистическом, 8/2 в Ростове жалуются, что столкнулись с массовым нашествием крыс. При этом, по их словам, грызунов в доме с каждым днем становится все больше и больше.

Собственники квартир разъясняют, что с сентября мусоропровод дома постоянно забивался. Жители полагают, что этому способствовали представители управляющей компании.

«Некоторые жильцы говорят, что буквально ловили за руки тех, кто это делал», — уточняет собственница квартиры Анна.
Жители дома на Коммунистическом в Ростове столкнулись с массовым нашествием крыс.
Видео: читатели / rostovgazeta.ru

Выяснилось, что на самом деле, жильцы дома на Коммунистическом и не против ликвидации мусоропровода. Однако они подчеркивают, что рядом отсутствуют нормально оборудованные контейнерные площадки.

«Доходит до того, что жители ближайших домов тоже сбрасывают мусор в ближайшие к нам баки», — объясняет собеседница.
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Горожане возмущаются, что управляющая компания «Жилищник» не предпринимает никаких мер по борьбе с крысами в доме.

«Мы уже давно пытаемся выйти из этой управляющей компании, но процесс затягивается. Скорее всего, раньше августа нам это и не удастся», — полагают жильцы.

В управляющей компании «Жилищник» опровергли информацию о попытках представителей УК забить в доме мусоропровод. Там сослались на существующий протокол жильцов, в котором принято общее решение о закрытии мусоропровода.

«Мы и закрыли мусоропровод. Только те жильцы, которые были против, ночью все разобрали и раскрыли. В данный момент у нас есть протокол на переход этого дома в другую управляющую компанию. Они от нас уходят», — констатировали в УК «Жилищник».

На уточняющий вопрос корреспондента о том, что жителям дома делать с расплодившимися крысами, в УК отметили, что крысы не уйдут, пока в доме будет мусоропровод.

«Отраву от крыс придут, разложат, — сказали в управляющей компании. — Но крысы через неделю вернутся обратно — они же приходят туда кушать».

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростове расплодились крысы.

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