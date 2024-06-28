«Они же туда приходят кушать»: жителей Ростова на Коммунистическом атакуют крысы

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Жители дома на проспекте Коммунистическом, 8/2 в Ростове жалуются, что столкнулись с массовым нашествием крыс. При этом, по их словам, грызунов в доме с каждым днем становится все больше и больше.
Собственники квартир разъясняют, что с сентября мусоропровод дома постоянно забивался. Жители полагают, что этому способствовали представители управляющей компании.
«Некоторые жильцы говорят, что буквально ловили за руки тех, кто это делал», — уточняет собственница квартиры Анна.
Выяснилось, что на самом деле, жильцы дома на Коммунистическом и не против ликвидации мусоропровода. Однако они подчеркивают, что рядом отсутствуют нормально оборудованные контейнерные площадки.
«Доходит до того, что жители ближайших домов тоже сбрасывают мусор в ближайшие к нам баки», — объясняет собеседница.
Горожане возмущаются, что управляющая компания «Жилищник» не предпринимает никаких мер по борьбе с крысами в доме.
«Мы уже давно пытаемся выйти из этой управляющей компании, но процесс затягивается. Скорее всего, раньше августа нам это и не удастся», — полагают жильцы.
В управляющей компании «Жилищник» опровергли информацию о попытках представителей УК забить в доме мусоропровод. Там сослались на существующий протокол жильцов, в котором принято общее решение о закрытии мусоропровода.
«Мы и закрыли мусоропровод. Только те жильцы, которые были против, ночью все разобрали и раскрыли. В данный момент у нас есть протокол на переход этого дома в другую управляющую компанию. Они от нас уходят», — констатировали в УК «Жилищник».
На уточняющий вопрос корреспондента о том, что жителям дома делать с расплодившимися крысами, в УК отметили, что крысы не уйдут, пока в доме будет мусоропровод.
«Отраву от крыс придут, разложат, — сказали в управляющей компании. — Но крысы через неделю вернутся обратно — они же приходят туда кушать».
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростове расплодились крысы.