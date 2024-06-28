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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Жители Дона шокированы ценами на поездку на «Валдае» из Ростова до Семикаракорска

«Отбить хотят?»: людей шокировали цены на «Валдай» до Семикаракорска за 5600 рублей

28 июня 2024, 12:48
Фото: rostovgazeta.ru
Жители Дона шокированы ценами на поездку на «Валдае» из Ростова до Семикаракорска

Поездка на «Валдае» из Ростова в Семикаракорск и обратно обойдется в 5600 рублей

Стартовала продажа билетов на речную поездку от Ростова-на-дону до Семикаракорска на скоростных судах. Стоимость поездки начинается от 900 рублей, сообщает судоходная пассажирская компания «Дон».

Первые рейсы из Ростова-на-Дону в Семикаракорск запланированы на 2, 4 и 6 июля. Однако жители и гости Дона уже могут приобрести билеты. Цены на речную прогулку на «Валдае» начинаются от 900 рублей.

Так, поездка в тарифе «стандарт» обойдется в 900 рублей в будние дни. За «стандарт плюс» придется заплатить 1050 рублей, а за первый класс — 1400 рублей. В выходные дни поездка в одну сторону обойдется в двое дороже, таким образом, стоимость одного билета первого класса составит 2800 рублей.

Жители донского региона шокированы ценами на мини-путешествие: «Отбить за сезон хотят? Ну-ну, не думаю, что в Семикаракорске живут сплошь миллионеры и меценаты… В Багаевке на огурцах тоже наверное не такие деньги зарабатывают», — написал один из комментаторов.

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«Да ну их с такими ценами», — комментирует подписчик.

«В прежние времена речной транспорт был самым экономичным видом транспорта, а теперь компания „цены себе не сложит“», — подметила ростовчанка.

Ранее ростовчане заявили о слишком высокой стоимости поездки на «Валдае».

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