«Отбить хотят?»: людей шокировали цены на «Валдай» до Семикаракорска за 5600 рублей

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Первые рейсы из Ростова-на-Дону в Семикаракорск запланированы на 2, 4 и 6 июля. Однако жители и гости Дона уже могут приобрести билеты. Цены на речную прогулку на «Валдае» начинаются от 900 рублей.
Так, поездка в тарифе «стандарт» обойдется в 900 рублей в будние дни. За «стандарт плюс» придется заплатить 1050 рублей, а за первый класс — 1400 рублей. В выходные дни поездка в одну сторону обойдется в двое дороже, таким образом, стоимость одного билета первого класса составит 2800 рублей.
Жители донского региона шокированы ценами на мини-путешествие: «Отбить за сезон хотят? Ну-ну, не думаю, что в Семикаракорске живут сплошь миллионеры и меценаты… В Багаевке на огурцах тоже наверное не такие деньги зарабатывают», — написал один из комментаторов.
«Да ну их с такими ценами», — комментирует подписчик.
«В прежние времена речной транспорт был самым экономичным видом транспорта, а теперь компания „цены себе не сложит“», — подметила ростовчанка.
Ранее ростовчане заявили о слишком высокой стоимости поездки на «Валдае».