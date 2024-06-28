«Отбить хотят?»: людей шокировали цены на «Валдай» до Семикаракорска за 5600 рублей

Жители донского региона шокированы ценами на мини-путешествие: «Отбить за сезон хотят? Ну-ну, не думаю, что в Семикаракорске живут сплошь миллионеры и меценаты… В Багаевке на огурцах тоже наверное не такие деньги зарабатывают», — написал один из комментаторов.