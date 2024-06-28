Невыносимая жара вернется в Ростов-на-Дону в последние дни июня

В воскресенье, 30 июня, будет малооблачный день. Осадков не ожидается. Диапазон температур от +22 до +28 градусов утром, от +29 до +32 градусов днем. Ночью воздух охладится до +21 градуса. Ветер ожидается северо-восточный до 10 метров в секунду.