rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Палящее солнце и адская жара накроют Ростов-на-Дону в выходные

Невыносимая жара вернется в Ростов-на-Дону в последние дни июня

28 июня 2024, 07:00
Фото: rostovgazeta.ru
Палящее солнце и адская жара накроют Ростов-на-Дону в выходные

Жара до +32 градусов и ветер ожидаются в Ростове на выходных

В выходные жителей Ростова-на-Дону ожидает малооблачная погода без осадков. Воздух прогреется до +32 градусов, сообщает Gismeteo.

В субботу, 29 июня, метеорологи прогнозируют жаркую почти безоблачную погоду. Утром столбик термометра поднимется до +25 градусов. Ближе к 13.00 мск температура воздуха составит +29 градусов, а затем опустится до +22 градусов ночью. Ветер будет дуть северо-восточный до 11 метров в секунду.

В воскресенье, 30 июня, будет малооблачный день. Осадков не ожидается. Диапазон температур от +22 до +28 градусов утром, от +29 до +32 градусов днем. Ночью воздух охладится до +21 градуса. Ветер ожидается северо-восточный до 10 метров в секунду.

УФ-излучение повысится в Ростове до опасных отметок
Узнать подробнее

Ранее стала известна погода на июль в Ростове-на-Дону. Второй летний месяц начнется с экстремальной жары до +46 градусов.

Читайте также:
Резкое похолодание до +16 градусов надвигается на Ростовскую областьСтало известно, когда невыносимая жара вернется в РостовСтало известно, когда в Ростове спадет адская жара и пройдут дожди
#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Прогноз погоды#Ветер#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Жара#Солнце#Солнечная погода
Подпишитесь
На инвестора Парамоновских складов в Ростове подали в суд из-за срыва работ
Сегодня, 06:32
Минобороны сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области
Сегодня, 06:08
В Ростовской области 12-летний самокатчик бросился под колеса фургона
Сегодня, 05:54
Сотни мертвых рыб прибило к берегу Таганрогского залива в Ростовской области
Вчера, 17:24
Несколько человек арестовали после разборок фермеров в Ростовской области
Вчера, 16:18