Невыносимая жара вернется в Ростов-на-Дону в последние дни июня

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В субботу, 29 июня, метеорологи прогнозируют жаркую почти безоблачную погоду. Утром столбик термометра поднимется до +25 градусов. Ближе к 13.00 мск температура воздуха составит +29 градусов, а затем опустится до +22 градусов ночью. Ветер будет дуть северо-восточный до 11 метров в секунду.
В воскресенье, 30 июня, будет малооблачный день. Осадков не ожидается. Диапазон температур от +22 до +28 градусов утром, от +29 до +32 градусов днем. Ночью воздух охладится до +21 градуса. Ветер ожидается северо-восточный до 10 метров в секунду.
Ранее стала известна погода на июль в Ростове-на-Дону. Второй летний месяц начнется с экстремальной жары до +46 градусов.