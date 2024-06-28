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Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 08:40

Суд приговорил эск-главу района в Ростовской области к трем годам тюрьмы

Пожелавший уйти на СВО глава района в Ростовской области получил 3 года колонии

28 июня 2024, 08:38
Фото: Unsplash
Суд приговорил эск-главу района в Ростовской области к трем годам тюрьмы

Суд приговорил эск-главу района в Ростовской области к трем годам колонии

В Цимлянском районном суде Ростовской области огласили приговор бывшему главе администрации Владимиру Светличному, сообщает Объединенная пресс-служба региональных судов.

28 июня в Цимлянском районном суде огласили приговор Владимиру Светличному, который обвиняется в денежных махинациях и проведении фальсифицированных выборов. Суд признал его виновным по части 1 статьи 285 и пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями из личных побуждений.

По итогу сложения наказаний экс-глава администрации Цимлянского района получил три года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, Светличный в течение года не может занимать должности на госслужбе.

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28 июня текущего года в Цимлянском районном суде огласили приговор Владимиру Светличному,28 июня текущего года в Цимлянском районном суде огласили приговор Владимиру Светличному,
28 июня текущего года в Цимлянском районном суде огласили приговор Владимиру Светличному,
Фото: cimlyanck.donland.ru

Отметим, что приговор еще не вступил в силу.

Напомним, что ранее на Светличного завели уголовное дело, так как он допустил кражу 18,4 миллиона рублей. Эти деньги были выделены ремонт местного краеведческого музей. Помимо этого экс-глава устроил формальные выборы. Он не хотел покидать свой пост и организовал фиктивный конкурс на пост главы администрации.

После увольнения Светличный заявил, что решил уйти добровольцем на фронт спецоперации. Решение он назвал «осознанным».

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