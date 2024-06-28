Председатель ОНК рассказал, как брили заключенных при проверках СИЗО Ростова

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Напомним, что 16 июня осужденные взяли заложников в СИЗО-1 Ростова. Террористы требовали дать им оружие, автомобиль и возможность уехать. Договориться с ними не удалось. Начался штурм, в ходе которого заложников освободили.
«После произошедшего в СИЗО были серьезные проверки. А по распорядку у осужденных должен быть опрятный внешний вид. Поэтому когда мероприятия проводили, многих побрили. Но не всех поголовно, а только заросших и бородатых», — отмечает Игорь Омельченко.
По словам собеседника, под бритье попали более 300 человек террористической направленности. Брили их не на лысо, как могло показаться, а приводили к опрятному внешнему виду — сбривали бороды, делая короткие стрижки.
«В СИЗО содержится более 300 человек террористической направленности. Из-за этого, собственно, и образовался перелимит», — подчеркивает собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что выживший террорист из СИЗО-1 в больнице пришел в сознание.