«Пять номерков в день»: как записываются на прием к травматологу Ростовской области

Ростовчанка вторую неделю не может записаться к областному травматологу

В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Ростова. Она рассказала, что по направлению из поликлиники пыталась записать на прием к травматологу Областную клиническую больницу №2 свою маму. Но это не удалось.