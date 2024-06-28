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Published Сегодня, 10:37

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Updated Сегодня, 10:40

«Пять номерков в день»: как записываются на прием к травматологу Ростовской области

«Пять номерков в день»: как записываются на прием к травматологу Ростовской области

28 июня 2024, 10:37
Фото: Pxhere / для иллюстрации
«Пять номерков в день»: как записываются на прием к травматологу Ростовской области

Ростовчанка вторую неделю не может записаться к областному травматологу

В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Ростова. Она рассказала, что по направлению из поликлиники пыталась записать на прием к травматологу Областную клиническую больницу №2 свою маму. Но это не удалось.

Ростовчанка Ирина, пожелавшая изменить имя при публикации, рассказывает, что ее маме, больному 70-летнему человеку, дали в поликлинике направление на консультацию у травматолога в Областной клинической больнице №2 на Сельмаше.

«С 13 июня я пытаюсь записать маму к врачу, но это не удается. Это невозможно ни по телефону, ни по электронной записи. В регистратуре тоже не принимают. Говорят, что нужно звонить или записываться через сайт. Каждый день с восьми утра я начинаю звонить, но трубку снимают в 8.30 и заявляют, что запись уже закончена. Предлагают звонить „завтра“, и так каждый день. Когда это безобразие закончится? Маме нужно срочно попасть к врачу», — отмечает Ирина.
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Собеседница добавляет, что направление, выданное в поликлинике, действует лишь месяц.

«Мне предлагали записаться аж на 17 июля, но на эту дату направление из поликлиники будет не действительным. То есть, я сперва должна записаться на дальнюю дату, и потом снова идти в поликлинику, к лечащему врачу за направлением? А врач поликлиники выйдет с отпуска лишь в конце июля. И как преодолеть этот квест?» — сокрушается жительница Ростова.

В кол-центре Областной клинической больницы №2 корреспонденту RostovGazeta подтвердили, что записаться на прием к травматологу действительно сложно.

В кол-центре Областной клинической больницы № 2 корреспонденту RostovGazeta подтвердили, что записаться на прием к травматологу действительно сложно.В кол-центре Областной клинической больницы № 2 корреспонденту RostovGazeta подтвердили, что записаться на прием к травматологу действительно сложно.
В кол-центре Областной клинической больницы № 2 корреспонденту RostovGazeta подтвердили, что записаться на прием к травматологу действительно сложно.
Фото: Яндекс. Карты
«На самом деле так и есть — запись за месяц вперед. На приеме в области работает лишь один специалист-травматолог. В день на запись к нему только пять номерков», — уточнили корреспонденту в кол-центре.

И пообещали помочь с решением этого вопроса — постараться изыскать для обратившейся в редакцию ростовчанки возможность записи к врачу.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в травматологии горбольницы в Ростовской области оказали медицинскую помощь пациенту.

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