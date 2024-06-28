«Пять номерков в день»: как записываются на прием к травматологу Ростовской области

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Ростовчанка Ирина, пожелавшая изменить имя при публикации, рассказывает, что ее маме, больному 70-летнему человеку, дали в поликлинике направление на консультацию у травматолога в Областной клинической больнице №2 на Сельмаше.
«С 13 июня я пытаюсь записать маму к врачу, но это не удается. Это невозможно ни по телефону, ни по электронной записи. В регистратуре тоже не принимают. Говорят, что нужно звонить или записываться через сайт. Каждый день с восьми утра я начинаю звонить, но трубку снимают в 8.30 и заявляют, что запись уже закончена. Предлагают звонить „завтра“, и так каждый день. Когда это безобразие закончится? Маме нужно срочно попасть к врачу», — отмечает Ирина.
Собеседница добавляет, что направление, выданное в поликлинике, действует лишь месяц.
«Мне предлагали записаться аж на 17 июля, но на эту дату направление из поликлиники будет не действительным. То есть, я сперва должна записаться на дальнюю дату, и потом снова идти в поликлинику, к лечащему врачу за направлением? А врач поликлиники выйдет с отпуска лишь в конце июля. И как преодолеть этот квест?» — сокрушается жительница Ростова.
В кол-центре Областной клинической больницы №2 корреспонденту RostovGazeta подтвердили, что записаться на прием к травматологу действительно сложно.
«На самом деле так и есть — запись за месяц вперед. На приеме в области работает лишь один специалист-травматолог. В день на запись к нему только пять номерков», — уточнили корреспонденту в кол-центре.
И пообещали помочь с решением этого вопроса — постараться изыскать для обратившейся в редакцию ростовчанки возможность записи к врачу.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в травматологии горбольницы в Ростовской области оказали медицинскую помощь пациенту.