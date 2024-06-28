РФС продлил контракт с главным тренером ФК «Ростов» Валерием Карпиным

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером нацсборной России Валерием Карпиным до июля 2028 года. По совместительству он также является руководителем тренерского штаба ФК «Ростов». РФС высоко оценил качество работы Карпина и результаты, которые показывают спортсмены.
Валерий Карпин рассказал, что для него очень важно продолжить работу со сборной в преддверье официальных турниров, которые состоятся уже в этом цикле. Помимо этого он рад возможности совмещать это с тренерством ФК «Ростов».
Отметим, что Карпин является тренером сборной России с 2021 года. За это время команда одержала 11 побед, пять игр сыграла в ничью и потерпела всего одно поражение.
Ранее Карпин признался, что штрафовал игроков «Ростова» за лишний вес. Подробнее о питании и травмах тренера в материале RostovGazeta.