rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Схема движения поменяется на Шолохова из-за открытия нового вокзала в Ростове

Схема движения поменяется на Шолохова из-за открытия нового вокзала в Ростове

28 июня 2024, 14:53
Фото: donland.ru
Схема движения поменяется на Шолохова из-за открытия нового вокзала в Ростове
В июле будет организовано одностороннее движения на южном съезде с проспекта Шолохова, предупредили в департаменте транспорта Ростова.

Организацию дорожного движения меняют в Ростове из-за открытия Центрального областного автовокзала на территории старого аэропорта. Власти рассказали, что с 11 июля организуют одностороннее движение на южном съезде с проспекта Шолохова от улицы Щаденко. Еще одну полосу движения сделают под путепроводом в створе проспекта Шолохова для разворота без пересечения с другими потоками.

Жители Ростова потребовали вернуть часть маршрутов на Старый автовокзал Ростова
Узнать подробнее

«Рекомендуем водителям заранее выбирать маршруты объезда», — заключает департамент транспорта.

Ранее сообщалось, что в Ростове на новом автовокзале будут останавливаться три автобуса и троллейбус.

Читайте также:
Автобус на полной скорости проломил светофор в Ростове-на-ДонуЧасть Сельмаша в Ростове будут перекрывать по ночам для машин и пешеходовСтало известно, когда завершится ремонт Западного моста в Ростове
#Виктория Прутковская#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области сосиски становятся деликатесом, а зарплата курьера — мечтой
Сегодня, 15:54
«Отбить хотят?»: людей шокировали цены на «Валдай» до Семикаракорска за 5600 рублей
Сегодня, 12:48
Председатель ОНК рассказал, как брили заключенных при проверках СИЗО Ростова
Сегодня, 11:48
Эколог Зайчиков назвал причину массовой гибели рыбы в Ростовской области
Сегодня, 15:36
«Пять номерков в день»: как записываются на прием к травматологу Ростовской области
Сегодня, 10:37
«Они же туда приходят кушать»: жителей Ростова на Коммунистическом атакуют крысы
Сегодня, 14:57