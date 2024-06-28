Схема движения поменяется на Шолохова из-за открытия нового вокзала в Ростове

Организацию дорожного движения меняют в Ростове из-за открытия Центрального областного автовокзала на территории старого аэропорта. Власти рассказали, что с 11 июля организуют одностороннее движение на южном съезде с проспекта Шолохова от улицы Щаденко. Еще одну полосу движения сделают под путепроводом в створе проспекта Шолохова для разворота без пересечения с другими потоками.