Схема движения поменяется на Шолохова из-за открытия нового вокзала в Ростове

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Организацию дорожного движения меняют в Ростове из-за открытия Центрального областного автовокзала на территории старого аэропорта. Власти рассказали, что с 11 июля организуют одностороннее движение на южном съезде с проспекта Шолохова от улицы Щаденко. Еще одну полосу движения сделают под путепроводом в створе проспекта Шолохова для разворота без пересечения с другими потоками.
«Рекомендуем водителям заранее выбирать маршруты объезда», — заключает департамент транспорта.
Ранее сообщалось, что в Ростове на новом автовокзале будут останавливаться три автобуса и троллейбус.