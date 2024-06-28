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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Штрафы за нескошенную траву в Ростове повысят до 70 тысяч рублей

Штрафы за нескошенную траву на участках в Ростове повысят до 70 тысяч рублей

28 июня 2024, 10:26
Фото: rostovgazeta.ru
Штрафы за нескошенную траву в Ростове повысят до 70 тысяч рублей
Тема покоса травы закреплена в правилах благоустройства Ростова. Обязанность по содержанию территорий в чистоте обеспечивается собственником земельного участка в течение дня. За неисполнение этого предусмотрена административная ответственность, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Юрист объясняет, что нескошенной травы в Ростове быть не должно. Обязанность следить за порядком на территориях города распространяется как на простых ростовчан — собственников земельных участков, так и на юридических и должностных лиц.

«Заметив участок с нескошенной травой, всегда нужно понимать, кто является его собственником. Например, если речь идет о дворовом участке многоквартирного дома, который находится под управлением УК, то обязанность обеспечить прилегающую территорию порядком лежит на управляющей организации», — отмечает Антон Габович.
Если вокруг все заросло травой и никто ничего не делает, прежде всего нужно обратиться в районную администрацию по месту жительства.
Видео: rostovgazeta.ru
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Если жители многоквартирного дома недовольным тем, что вокруг все заросло травой и никто ничего не делает, первым делом юрист рекомендует обратиться в районную администрацию по месту жительства. Если реакции не последует, тогда стоит жаловаться в административную инспекцию Ростовской области. По словам собеседника, это та служба, которая выносит административные штрафы за нарушение правил благоустройства. В частности, покоса травы.

«Для начала виновным в отсутствии покоса могут выписать предупреждение. Но если это не поможет, то составляется протокол об административном нарушении. Обычных граждан могут оштрафовать максимум на три тысячи рублей. Для должностных лиц максимальная сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей, а для юридических — 70 тысяч рублей», — резюмирует эксперт.

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