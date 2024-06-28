Штрафы за нескошенную траву на участках в Ростове повысят до 70 тысяч рублей

Если жители многоквартирного дома недовольным тем, что вокруг все заросло травой и никто ничего не делает, первым делом юрист рекомендует обратиться в районную администрацию по месту жительства. Если реакции не последует, тогда стоит жаловаться в административную инспекцию Ростовской области. По словам собеседника, это та служба, которая выносит административные штрафы за нарушение правил благоустройства. В частности, покоса травы.