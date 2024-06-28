Штрафы за нескошенную траву на участках в Ростове повысят до 70 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Юрист объясняет, что нескошенной травы в Ростове быть не должно. Обязанность следить за порядком на территориях города распространяется как на простых ростовчан — собственников земельных участков, так и на юридических и должностных лиц.
«Заметив участок с нескошенной травой, всегда нужно понимать, кто является его собственником. Например, если речь идет о дворовом участке многоквартирного дома, который находится под управлением УК, то обязанность обеспечить прилегающую территорию порядком лежит на управляющей организации», — отмечает Антон Габович.
Если жители многоквартирного дома недовольным тем, что вокруг все заросло травой и никто ничего не делает, первым делом юрист рекомендует обратиться в районную администрацию по месту жительства. Если реакции не последует, тогда стоит жаловаться в административную инспекцию Ростовской области. По словам собеседника, это та служба, которая выносит административные штрафы за нарушение правил благоустройства. В частности, покоса травы.
«Для начала виновным в отсутствии покоса могут выписать предупреждение. Но если это не поможет, то составляется протокол об административном нарушении. Обычных граждан могут оштрафовать максимум на три тысячи рублей. Для должностных лиц максимальная сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей, а для юридических — 70 тысяч рублей», — резюмирует эксперт.
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