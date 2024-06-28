Суд вынес приговор жителю Ростовской области, разбившему портреты ветеранов ВОВ

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Неклиновский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя Вадима Коваля. В апреле этого года он в селе Покровское повредил портреты ветеранов ВОВ Григория Письменного и Николая Ерохина. Пластиковые таблички с их изображениями находились на Аллее героев. Коваль проломил их кулаком правой руки.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ.
Ранее Следком предложил выносить приговоры преступникам посмертно. Такую практику хотят применять и к преступлениям, совершенным в годы Великой Отечественной войны.