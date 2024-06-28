Суд вынес приговор жителю Ростовской области, разбившему портреты ветеранов ВОВ

Неклиновский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя Вадима Коваля. В апреле этого года он в селе Покровское повредил портреты ветеранов ВОВ Григория Письменного и Николая Ерохина. Пластиковые таблички с их изображениями находились на Аллее героев. Коваль проломил их кулаком правой руки.