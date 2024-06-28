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Суд вынес приговор жителю Ростовской области, разбившему портреты ветеранов ВОВ

Суд вынес приговор жителю Ростовской области, разбившему портреты ветеранов ВОВ

28 июня 2024, 13:13
Фото: 1MI
Суд вынес приговор жителю Ростовской области, разбившему портреты ветеранов ВОВ
В Ростовской области осудили местного жителя, разбившего портреты ветеранов ВОВ, рассказали в Объединенной пресс-службе судов региона.

Неклиновский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя Вадима Коваля. В апреле этого года он в селе Покровское повредил портреты ветеранов ВОВ Григория Письменного и Николая Ерохина. Пластиковые таблички с их изображениями находились на Аллее героев. Коваль проломил их кулаком правой руки.

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Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Ранее Следком предложил выносить приговоры преступникам посмертно. Такую практику хотят применять и к преступлениям, совершенным в годы Великой Отечественной войны.

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