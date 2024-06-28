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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Таможенники отправили на нужды СВО конфискованный в Таганроге автомобиль

Таможенники отправили на нужды СВО конфискованный в Таганроге автомобиль

28 июня 2024, 11:31
Фото: ТГ-канал «Че по Ростову "
Таможенники отправили на нужды СВО конфискованный в Таганроге автомобиль
В Таганроге сотрудники Южного таможенного управления изъяли легковой автомобиль и передали на нужды СВО, сообщает ЮТУ.

Донские таможенники по решению суда изъяли автомобиль Toyota Alphard. Владелец иномарки нарушил срок временного ввоза транспорта на восемь месяцев. При этом за продлением не обращался.

После этого машину отправили воинскому подразделению Минобороны РФ для того, чтобы транспортное средство помогало в выполнении боевых задач.

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Отметим, что автомобиль уже доставлен в пункт назначения.

До этого стало известно, что донские участники СВО массово становятся целью мошенников.

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