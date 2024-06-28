Таможенники отправили на нужды СВО конфискованный в Таганроге автомобиль

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Донские таможенники по решению суда изъяли автомобиль Toyota Alphard. Владелец иномарки нарушил срок временного ввоза транспорта на восемь месяцев. При этом за продлением не обращался.
После этого машину отправили воинскому подразделению Минобороны РФ для того, чтобы транспортное средство помогало в выполнении боевых задач.
Отметим, что автомобиль уже доставлен в пункт назначения.
До этого стало известно, что донские участники СВО массово становятся целью мошенников.