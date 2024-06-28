Центробанке назвал главную причину роста цен на продукты в Ростовской области

Среди них снижение предложений отдельных продуктов питания, рост издержек производителей и поставщиков, а также увеличение спроса на ряд товаров и услуг. «При этом уровень инфляции в области остался ниже, чем по Южному федеральному округу (7,9%) и в целом по стране (8,3%)», — сказано в сообщении регулятора.