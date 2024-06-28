Центробанке назвал главную причину роста цен на продукты в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
По данным ведомства, в Ростовской области по итогам мая 2024 года годовая инфляция составила 7,6%. ЦБ проанализировал главные причины роста цен в регионе.
Среди них снижение предложений отдельных продуктов питания, рост издержек производителей и поставщиков, а также увеличение спроса на ряд товаров и услуг. «При этом уровень инфляции в области остался ниже, чем по Южному федеральному округу (7,9%) и в целом по стране (8,3%)», — сказано в сообщении регулятора.
Напомним, что недавно стало известно о росте цен на молочную продукцию, тепличные овощи и какао-бобы.
Ранее в Ростовской области подскочили цены на бензин.