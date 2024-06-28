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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

В Центробанке назвали главную причину роста цен на товары в Ростовской области

Центробанке назвал главную причину роста цен на продукты в Ростовской области

28 июня 2024, 09:22
Фото: 1MI
В Центробанке назвали главную причину роста цен на товары в Ростовской области
В Ростовской области значительно увеличились цены на продовольственные товары, сообщила пресс-служба Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

По данным ведомства, в Ростовской области по итогам мая 2024 года годовая инфляция составила 7,6%. ЦБ проанализировал главные причины роста цен в регионе.

Среди них снижение предложений отдельных продуктов питания, рост издержек производителей и поставщиков, а также увеличение спроса на ряд товаров и услуг. «При этом уровень инфляции в области остался ниже, чем по Южному федеральному округу (7,9%) и в целом по стране (8,3%)», — сказано в сообщении регулятора.

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Напомним, что недавно стало известно о росте цен на молочную продукцию, тепличные овощи и какао-бобы.

Ранее в Ростовской области подскочили цены на бензин.

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