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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Председатель ОНК подтвердил, что убийца девочки в Ростовской области жив и здоров

В ОНК подтвердили, что убийца второклассницы в Ростовской области жив и здоров

28 июня 2024, 10:18
Фото: Unsplash
Председатель ОНК подтвердил, что убийца девочки в Ростовской области жив и здоров
Председатель ОНК Игорь Омельченко опроверг корреспонденту RostovGazeta смерть убийцы девочки в Ростовской области и подтвердил, что лично видел его живым.

Напомним, что восьмилетняя девочка в станице Ольгинской пошла в магазин и не вернулась. Во время поисков тело ребенка обнаружили в лесу. Подозреваемым в убийстве оказался водитель эвакуатора. Его задержали.

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Позже прошли слухи, что подозреваемый умер в СИЗО. Но источник RostovGazeta в ГУФСИН опроверг эту информацию. Подтверждает это и председатель ОНК Ростовской области.

«Когда стали распространяться слухи о том, что убийца девочки покончил с собой, я был в изоляторе временного содержания в Аксае. Подозреваемого в убийстве я видел лично — его как раз привезли после того, как вывозили на следственные действия. Судя по всему, он жив и здоров», — отмечает Игорь Омельченко.

Собеседник добавляет, что подозреваемый в убийстве ребенка выглядел и двигался совершенно нормально.

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