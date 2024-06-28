В ОНК подтвердили, что убийца второклассницы в Ростовской области жив и здоров

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Напомним, что восьмилетняя девочка в станице Ольгинской пошла в магазин и не вернулась. Во время поисков тело ребенка обнаружили в лесу. Подозреваемым в убийстве оказался водитель эвакуатора. Его задержали.
Позже прошли слухи, что подозреваемый умер в СИЗО. Но источник RostovGazeta в ГУФСИН опроверг эту информацию. Подтверждает это и председатель ОНК Ростовской области.
«Когда стали распространяться слухи о том, что убийца девочки покончил с собой, я был в изоляторе временного содержания в Аксае. Подозреваемого в убийстве я видел лично — его как раз привезли после того, как вывозили на следственные действия. Судя по всему, он жив и здоров», — отмечает Игорь Омельченко.
Собеседник добавляет, что подозреваемый в убийстве ребенка выглядел и двигался совершенно нормально.