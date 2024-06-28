В РЭО назвали сумму призового фонда «Зеленой премии — 2024»

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что общая сумма призового фонда «Зеленой премии» в этом году увеличится до девяти миллионов рублей. Победители будут выбраны в трех треках — профессиональном, общественном и юннатском. Денежные призы предусмотрены для лауреатов номинаций общественного и юннатского треков, пишут newsnn.ru.
По словам главы РЭО, «Зеленая премия» является самым главным мероприятием в сфере экологического просвещения. Конкурс направлен на выявление самых активных участников бизнес-сообщества, общественности, образовательных учреждений и представителей молодежи, которые вносят свой вклад в развитие циркулярной экономики и реализацию реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в стране.
Общественный трек включает пять категорий: «Экологические лидеры» (будут награждены 3 победителя с предоставлением гранта в размере 1 000 000 рублей), «Экологическая семья» (сертификат на 500 000 рублей на семейное путешествие), «Экологические центры» (3 победителя, грант — 500 000 рублей), «Экологическое предпринимательство» (3 победителя, грант — 500 000 рублей), «Студенчество» (10 победителей, стипендия в размере 150 000 рублей).
В юннатском треке в номинации «Юннатский клуб, натуралистическое просвещение, территория юннатов» будут определены 10 финалистов. Отдельно выделена категория «Лидеры юннатов» (5 победителей, грант — 200 000 рублей).
Каждая из категорий профессионального трека предусматривает 10 финалистов и приглашение на церемонию награждения.
По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, жюри дистанционно ознакомится с проектами и составит шорт-лист для выбора победителей профессионального трека, а также трека «Зеленая премия. Юннаты» и номинации «Экологическая семья».
Победителей в остальных четырех номинациях общественного трека определит экспертная комиссия на основе предварительной оценки проектов, шорт-листа и результатов очных защит проектов шорт-листа, которые будут проводиться в формате питчинга.
Важно отметить, что все размеры грантов указаны с учетом налогов.