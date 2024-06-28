В РЭО назвали сумму призового фонда «Зеленой премии — 2024»

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что общая сумма призового фонда «Зеленой премии» в этом году увеличится до девяти миллионов рублей. Победители будут выбраны в трех треках — профессиональном, общественном и юннатском. Денежные призы предусмотрены для лауреатов номинаций общественного и юннатского треков, пишут newsnn.ru.