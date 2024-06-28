В Ростове на новом автовокзале будут останавливаться три автобуса и троллейбус

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В Ростове-на-Дону началась работа Центрального автовокзала. Временно он будет функционировать в тестовом режиме. Теперь три автобуса и один троллейбус будут проезжать через новый автовокзал. Изменения произойдут на маршрутах №7 (Главный ж/д вокзал — Можайская), №82 (Александровка — Главный ж/д вокзал), №93 (завод Алмаз — ГПЗ-10), а также троллейбусный №9. (поселок Пилотов — Главный ж/д вокзал).
Кроме этого, в Ростове изменили схему движения по улице Российской. Там обустроили отдельную полосу для разворота транспорта. Подъем от улицы Щеденко к проспекту Шолохова стал односторонним.
Водителям рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок.
Ранее RostovGazeta рассказала о том, как будет обустроен новый «Центральный» автовокзал.