В Ростове на новом автовокзале будут останавливаться три автобуса и троллейбус

В Ростове-на-Дону началась работа Центрального автовокзала. Временно он будет функционировать в тестовом режиме. Теперь три автобуса и один троллейбус будут проезжать через новый автовокзал. Изменения произойдут на маршрутах №7 (Главный ж/д вокзал — Можайская), №82 (Александровка — Главный ж/д вокзал), №93 (завод Алмаз — ГПЗ-10), а также троллейбусный №9. (поселок Пилотов — Главный ж/д вокзал).