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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В Ростове на новом автовокзале будут останавливаться три автобуса и троллейбус

В Ростове на новом автовокзале будут останавливаться три автобуса и троллейбус

28 июня 2024, 08:28
Фото: Газета «Молот»
В Ростове на новом автовокзале будут останавливаться три автобуса и троллейбус
В связи с открытием Центрального автовокзала часть общественного транспорта будет проходить через него, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове-на-Дону началась работа Центрального автовокзала. Временно он будет функционировать в тестовом режиме. Теперь три автобуса и один троллейбус будут проезжать через новый автовокзал. Изменения произойдут на маршрутах №7 (Главный ж/д вокзал — Можайская), №82 (Александровка — Главный ж/д вокзал), №93 (завод Алмаз — ГПЗ-10), а также троллейбусный №9. (поселок Пилотов — Главный ж/д вокзал).

Кроме этого, в Ростове изменили схему движения по улице Российской. Там обустроили отдельную полосу для разворота транспорта. Подъем от улицы Щеденко к проспекту Шолохова стал односторонним.

В Ростове-на-Дону изменится схема движения автобусов №35 и №42
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Водителям рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок.

Ранее RostovGazeta рассказала о том, как будет обустроен новый «Центральный» автовокзал.

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