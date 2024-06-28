В Ростове разрешат срывать листовки с номеров машин на платных парковках

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Согласно предлагаемым изменениям, операторам на платных парковках хотят разрешить убирать бумажки, растения, пластик и ткань, которые автомобилисты могут специально прикрепить на авто, чтобы скрыть номера.
Уточняется, что убирать материалы можно без воздействия на саму машину. Вероятно, подразумевается, что операторы не должны при этом причинить ей урон.
Ввести такое нововведение власти хотят, чтобы недобросовестные водители не смогли избежать штрафов за неоплату парковок.
Также новый способ оплаты хотят ввести на платных парковках Ростова.