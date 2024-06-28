В Ростовской области 12-летний самокатчик бросился под колеса фургона

ДТП произошло вечером 27 июня в станице Егорлыкской донского региона. 12-летний парень на самокате ехал по тротуару недалеко от дома 192 по улице Мира. В какой-то момент он решил прокатиться по проезжей части. Неожиданно для 42-летнего водителя фургона Fiat Ducato ребенок выскочил на дорогу и попал под колеса микроавтобуса.