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В Ростовской области 12-летний самокатчик бросился под колеса фургона

В Ростовской области 12-летний самокатчик бросился под колеса фургона

28 июня 2024, 05:54
Фото: УБИБДД России по Ростовской области
В Ростовской области 12-летний самокатчик бросился под колеса фургона
В Ростовской области несовершеннолетний водитель электросамоката выскочил на проезжую часть. Подростка сбил микроавтобус, сообщает региональный УГИБДД.

ДТП произошло вечером 27 июня в станице Егорлыкской донского региона. 12-летний парень на самокате ехал по тротуару недалеко от дома 192 по улице Мира. В какой-то момент он решил прокатиться по проезжей части. Неожиданно для 42-летнего водителя фургона Fiat Ducato ребенок выскочил на дорогу и попал под колеса микроавтобуса.

Сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в медицинское учреждение. Мальчик отделался только травмами. Полицейские прибыли на место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее эксперт рассказал о необходимости более строгого регулирования сферы электротранспорта. Он предложил обучать вождению самокатов в школе.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#ДТП#Дорога#Ребенок#Электросамокаты#Автомобили#Пострадавший ребенок#Происшествия
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