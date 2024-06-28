В Ростовской области поддержали запрет на идеологию чайлдфри

Ростовский политолог Александр Сухарь поддержал запрет на идеологию чайлдфри

Отказ ростовчан от продолжения рода, сосредоточение на своей личности и на своих проблемах угрожает демографии нашего государства. Поэтому идеологию чайлдфри обязательно следует признать экстремистской и запретить на законодательном уровне, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.