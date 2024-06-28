В Ростовской области поддержали запрет на идеологию чайлдфри

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Напомним, что в России разрабатывается законопроект, который запретит распространение идеологии чайлдфри (отказ от детей).
«Такой закон нам сейчас жизненно необходим. Во-первых, потому, что в 2023 году в стране был зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости. Во-вторых, у нас катастрофически большое число разводов. И это при том, что 2024 год объявлен годом семьи», — отмечает Александр Сухарь.
Политолог добавляет, что сегодня приоритет в развитии нашего государства взят на семейные ценности, на народосбережение.
«А идеология чайлдфри — это прямая угроза демографии нашего государства и его сохранению как таковому. Отказ от продолжения рода может привести к тому, что через каких-нибудь 100-150 лет мы попросту исчезнем с карты земли. Именно благодаря такой идеологии сегодня вымирает Европа. Эти же проблемы возникают и в США, — аргументирует собеседник. — Поэтому закон о запрете чайлдфри и признании этой идеологии экстремистской нам нужен обязательно».
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