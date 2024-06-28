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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Ростовский политолог заявил о необходимости принять закон о запрете чайлдфри

В Ростовской области поддержали запрет на идеологию чайлдфри

28 июня 2024, 10:24
Фото: Unsplash
Ростовский политолог заявил о необходимости принять закон о запрете чайлдфри

Ростовский политолог Александр Сухарь поддержал запрет на идеологию чайлдфри

Отказ ростовчан от продолжения рода, сосредоточение на своей личности и на своих проблемах угрожает демографии нашего государства. Поэтому идеологию чайлдфри обязательно следует признать экстремистской и запретить на законодательном уровне, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что в России разрабатывается законопроект, который запретит распространение идеологии чайлдфри (отказ от детей).

«Такой закон нам сейчас жизненно необходим. Во-первых, потому, что в 2023 году в стране был зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости. Во-вторых, у нас катастрофически большое число разводов. И это при том, что 2024 год объявлен годом семьи», — отмечает Александр Сухарь.
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Политолог добавляет, что сегодня приоритет в развитии нашего государства взят на семейные ценности, на народосбережение.

«А идеология чайлдфри — это прямая угроза демографии нашего государства и его сохранению как таковому. Отказ от продолжения рода может привести к тому, что через каких-нибудь 100-150 лет мы попросту исчезнем с карты земли. Именно благодаря такой идеологии сегодня вымирает Европа. Эти же проблемы возникают и в США, — аргументирует собеседник. — Поэтому закон о запрете чайлдфри и признании этой идеологии экстремистской нам нужен обязательно».

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