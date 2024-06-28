В Ростовской области резко подорожали сосиски и сардельки

Отметим, что цена на шоколад также стала выше. За 100 граммов сладости придется отдать в среднем 103 рубля. На некоторые продукты цены, напротив, упали. Так, капуста подешевела на 30,3% процента, а стоимость гречки упала на 8%. Купить крупу в среднем можно в регионе за 64,6 рубля за килограмм.