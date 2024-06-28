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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

В Ростовской области резко подорожали сосиски и сардельки

В Ростовской области резко подорожали сосиски и сардельки

28 июня 2024, 13:22
Фото: Изображение Шедеврум
В Ростовской области резко подорожали сосиски и сардельки
В Ростовской области наблюдается активный рост цен на товары и услуги. Это же коснулось и колбасных изделий, сообщила пресс-служба Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

В мае текущего года в Ростовской области зафиксировали рост цен на сосиски и сардельки. Стоимость увеличилась на 6,2%. Теперь килограмм продукции обойдется в среднем в 465,2 рубля.

Главная причина роста цен — расходы производителей на сырье. Они стали больше, так как мясо подорожало. Помимо этого, компании вынуждены поднять заработную плату сотрудникам из-за нехватки кадров.

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Фото: Отделение по Ростовской области Южного ГУ Банка России

Отметим, что цена на шоколад также стала выше. За 100 граммов сладости придется отдать в среднем 103 рубля. На некоторые продукты цены, напротив, упали. Так, капуста подешевела на 30,3% процента, а стоимость гречки упала на 8%. Купить крупу в среднем можно в регионе за 64,6 рубля за килограмм.

Ранее сообщалось, что жители Ростова могут столкнуться с дефицитом долларов и евро.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Цены#Инфляция#Рост цен#Еда#Потребительские цены#Колбасные изделия#Подорожание цен
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