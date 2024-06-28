В Ростовской области резко подорожали сосиски и сардельки

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В мае текущего года в Ростовской области зафиксировали рост цен на сосиски и сардельки. Стоимость увеличилась на 6,2%. Теперь килограмм продукции обойдется в среднем в 465,2 рубля.
Главная причина роста цен — расходы производителей на сырье. Они стали больше, так как мясо подорожало. Помимо этого, компании вынуждены поднять заработную плату сотрудникам из-за нехватки кадров.
Отметим, что цена на шоколад также стала выше. За 100 граммов сладости придется отдать в среднем 103 рубля. На некоторые продукты цены, напротив, упали. Так, капуста подешевела на 30,3% процента, а стоимость гречки упала на 8%. Купить крупу в среднем можно в регионе за 64,6 рубля за килограмм.
Ранее сообщалось, что жители Ростова могут столкнуться с дефицитом долларов и евро.