В Ростовской области сосиски становятся деликатесом, а зарплата курьера — мечтой

Так, стоимость сосисок и сарделек выросла за месяц на 6,2%. Килограмм продукции сейчас в среднем обойдется в 465,2 рубля. Причиной роста цен называют увеличение затрат производителей на сырье. Мясо, как основной ингредиент сосисок и колбас, дорожает. К тому же предприятиям нужны деньги на повышение зарплат сотрудникам.