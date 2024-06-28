rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

В Ростовской области сосиски становятся деликатесом, а зарплата курьера — мечтой

В Ростовской области сосиски становятся деликатесом, а зарплата курьера — мечтой

28 июня 2024, 15:54
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области сосиски становятся деликатесом, а зарплата курьера — мечтой
Над Ростовской областью перехватили беспилотник, тем временем аналитики заявили о росте цен на сосиски, а зарплаты курьеров перевалили за 130 тысяч рублей.

Перехваченный беспилотник

В Минобороны РФ отчитались, что в ночь на 28 июня система ПВО перехватила беспилотник в небе над Ростовской областью. Уточняется, что это был БПЛА самолетного типа.

Помимо Ростовской области, дроны ВСУ пытались атаковать Брянскую, Смоленскую, Воронежскую и Курские области. Всего удалось перехватить 25 беспилотников.

Власти Ростовской области последствия атаки БПЛА никак не комментировали.

Ночью над Ростовской областью перехватили украинский беспилотник
Узнать подробнее

Дорогие сосиски

В Отделении по Ростовской области Южного ГУ Банка России рассказали о росте инфляции в регионе. Значительно она ударила по колбасным изделиям.

Так, стоимость сосисок и сарделек выросла за месяц на 6,2%. Килограмм продукции сейчас в среднем обойдется в 465,2 рубля. Причиной роста цен называют увеличение затрат производителей на сырье. Мясо, как основной ингредиент сосисок и колбас, дорожает. К тому же предприятиям нужны деньги на повышение зарплат сотрудникам.

Дорожают в Ростовской области и другие продукты. Например, шоколад. 100 грамм сладости теперь обойдется в среднем в 103 рубля.

Килограмм сосисок сейчас в среднем обойдется в 465,2 рубляКилограмм сосисок сейчас в среднем обойдется в 465,2 рубля
Килограмм сосисок сейчас в среднем обойдется в 465,2 рубля
Фото: donland.ru
В Ростовской области резко подорожали сосиски и сардельки
Узнать подробнее

Работа курьером

Аналитики hh.ru сообщили, что в Ростовской области работодатели остро нуждаются в курьерах. Чтобы привлечь их, компании значительно повышают зарплаты. Таким образом, курьер в Ростове может получать доход в сумму более 135 тысяч рублей. Зарплатная вилка начинается от 70 тысяч рублей.

Чаще всего услуги курьеров нужны профильным компаниям. Так, в Ростове-на-Дону лидерами по найму доставщиков являются операторы b2b-услуг, логистические фирмы, розничные торговые сети и IT-компании.

Читайте также:
Жители ЮФО признались, что им не хватает культурных событийСуд вынес приговор жителю Ростовской области, разбившему портреты ветеранов ВОВЖителей Волгодонска осудили за экстремистские письма чиновникам
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Атака БПЛА#Происшествия
Подпишитесь
«Отбить хотят?»: людей шокировали цены на «Валдай» до Семикаракорска за 5600 рублей
Сегодня, 12:48
Председатель ОНК рассказал, как брили заключенных при проверках СИЗО Ростова
Сегодня, 11:48
Эколог Зайчиков назвал причину массовой гибели рыбы в Ростовской области
Сегодня, 15:36
«Пять номерков в день»: как записываются на прием к травматологу Ростовской области
Сегодня, 10:37
«Они же туда приходят кушать»: жителей Ростова на Коммунистическом атакуют крысы
Сегодня, 14:57