В Ростовской области сосиски становятся деликатесом, а зарплата курьера — мечтой

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В Минобороны РФ отчитались, что в ночь на 28 июня система ПВО перехватила беспилотник в небе над Ростовской областью. Уточняется, что это был БПЛА самолетного типа.
Помимо Ростовской области, дроны ВСУ пытались атаковать Брянскую, Смоленскую, Воронежскую и Курские области. Всего удалось перехватить 25 беспилотников.
Власти Ростовской области последствия атаки БПЛА никак не комментировали.
В Отделении по Ростовской области Южного ГУ Банка России рассказали о росте инфляции в регионе. Значительно она ударила по колбасным изделиям.
Так, стоимость сосисок и сарделек выросла за месяц на 6,2%. Килограмм продукции сейчас в среднем обойдется в 465,2 рубля. Причиной роста цен называют увеличение затрат производителей на сырье. Мясо, как основной ингредиент сосисок и колбас, дорожает. К тому же предприятиям нужны деньги на повышение зарплат сотрудникам.
Дорожают в Ростовской области и другие продукты. Например, шоколад. 100 грамм сладости теперь обойдется в среднем в 103 рубля.
Аналитики hh.ru сообщили, что в Ростовской области работодатели остро нуждаются в курьерах. Чтобы привлечь их, компании значительно повышают зарплаты. Таким образом, курьер в Ростове может получать доход в сумму более 135 тысяч рублей. Зарплатная вилка начинается от 70 тысяч рублей.
Чаще всего услуги курьеров нужны профильным компаниям. Так, в Ростове-на-Дону лидерами по найму доставщиков являются операторы b2b-услуг, логистические фирмы, розничные торговые сети и IT-компании.