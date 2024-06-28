В школах и садиках Ростовской области детей кормили фальсификатом

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:10
На 26 июня в Ростовской области выявлено 15 фактов фальсификации молочной продукции в школах, детских садах, больницах и столовых военной части. Для исследования качества было взято 25 проб товаров местных производителей.
Так, в конце мая этого года в одном из соцучреждений Ростова-на-Дону отобрали пробы творога от производителей ООО «Либертас» и ООО «Метрополь». Исследование показало несоответствие по жирно-кислотному составу. То есть продукция является фальсификатом.
Отметим, что Россельхознадзор отправил предупреждения о недопустимости нарушения требований по производству пищевой продукции. Помимо этого состоялись выездные проверки, по результатам которых возбудили дела об административных правонарушениях в отношении предприятий «Либертас» и «Метрополь» по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ.
Ранее свежие продукты в «Магнитах» в Ростове стали покрываться толстым слоем плесени.