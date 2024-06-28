rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

В школах и садиках Ростовской области детей кормили фальсификатом

В школах и садиках Ростовской области детей кормили фальсификатом

28 июня 2024, 08:08
Фото: Unsplash
В школах и садиках Ростовской области детей кормили фальсификатом
В рамках мониторинга качества пищевой продукции Россельхознадзор выявил в школах и детсадах Ростовской области фальсифицированную молочную продукцию, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

На 26 июня в Ростовской области выявлено 15 фактов фальсификации молочной продукции в школах, детских садах, больницах и столовых военной части. Для исследования качества было взято 25 проб товаров местных производителей.

Так, в конце мая этого года в одном из соцучреждений Ростова-на-Дону отобрали пробы творога от производителей ООО «Либертас» и ООО «Метрополь». Исследование показало несоответствие по жирно-кислотному составу. То есть продукция является фальсификатом.

ЦБ РФ объяснил взлетевшие в Ростовской области цены на картофель
Узнать подробнее

Отметим, что Россельхознадзор отправил предупреждения о недопустимости нарушения требований по производству пищевой продукции. Помимо этого состоялись выездные проверки, по результатам которых возбудили дела об административных правонарушениях в отношении предприятий «Либертас» и «Метрополь» по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ.

Ранее свежие продукты в «Магнитах» в Ростове стали покрываться толстым слоем плесени.

Читайте также:
В магазинах Ростовской области стало меньше сметаны и молокаГоспошлина за развод может вырасти в Ростовской области в восемь разЧетырехлетний ребенок сгорел в пожаре в Ростовской области
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Дети#Еда#Нарушения#Качество#Молочная продукция#Административная ответственность#Молочка
Подпишитесь
Невыносимая жара вернется в Ростов-на-Дону в последние дни июня
Сегодня, 07:00
На инвестора Парамоновских складов в Ростове подали в суд из-за срыва работ
Сегодня, 06:32
Минобороны сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области
Сегодня, 06:08
В Ростовской области 12-летний самокатчик бросился под колеса фургона
Сегодня, 05:54
Сотни мертвых рыб прибило к берегу Таганрогского залива в Ростовской области
Вчера, 17:24
Несколько человек арестовали после разборок фермеров в Ростовской области
Вчера, 16:18