В школах и садиках Ростовской области детей кормили фальсификатом

Так, в конце мая этого года в одном из соцучреждений Ростова-на-Дону отобрали пробы творога от производителей ООО «Либертас» и ООО «Метрополь». Исследование показало несоответствие по жирно-кислотному составу. То есть продукция является фальсификатом.