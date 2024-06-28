rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 20:06

Published Сегодня, 20:06

Modified Сегодня, 20:08

Updated Сегодня, 20:08

Всероссийский фестиваль «Голос фронта» пройдет в Ростове

Всероссийский фестиваль «Голос фронта» пройдет в Ростове

28 июня 2024, 20:06
Фото: Изображение Шедеврум
Всероссийский фестиваль «Голос фронта» пройдет в Ростове
В Ростове-на-Дону пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс «Голос фронта» для исполнителей песен о Родине и воинской истории. Мероприятие организовано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, передает «Южная служба новостей».

Ростов-на-Дону примет Всероссийский фестиваль-конкурс для исполнителей военной песни «Голос фронта». Как сообщил один из организаторов мероприятия — руководитель АНО «Центр медиастратегий» Марк Быков, культурное событие соберет участников из самых разных уголков страны, которые исполнят песни о Родине, истории и культуре.

Идею проведения фестиваля поддержали в управлении культуры Ростова-на-Дону. По словам начальника управления Яны Пилявской, изначально было решено, что формат проведения мероприятия должен быть таким, какой заслуживает Ростов-на-Дону, город воинской славы. «Так мы и подошли к разработке идеологии всероссийского фестиваля-конкурса современной песни „Голос фронта“ с точки зрения именно профессионального восприятия», — заявила она.

На фестиваль тюльпанов в Ростовской области будут пропускать через металлодетекторы
Узнать подробнее

В настоящее время уже известно, что в конкурсе свои песни исполнят участники минимум из 17 российских городов. Среди них — Волгоград, Воронеж, Донецк, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Луганск, Махачкала, Новосибирск, Пенза, Саратов, Симферополь, Севастополь, Ставрополь, Уфа, а также Челябинск и Ярославль.

Фестиваль пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Марк Быков рассказал, что на очном этапе ожидаются хедлайнеры. Среди них тенор, журналист-международник из Сербии Горан Шимпрага. «Таким образом, фестиваль становится международным. Остальных раскроем позже», — подчеркнул Быков.

Для участия в фестивале необходимо подать заявку на официальном сайте до 1 августа. Конкурсная комиссия отберет 100 участников, которые приедут в Ростов.

Читайте также:
Администрация Ростова решила распродать свои иномаркиЖители Ростова потребовали вернуть часть маршрутов на Старый автовокзал РостоваВласти Ростова пообещали отремонтировать большинство дорог к 2035 году
#Общество#Город#Культура#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Фестиваль#Конкурс#Фестиваль в Ростове
Подпишитесь
В Ростовской области сосиски становятся деликатесом, а зарплата курьера — мечтой
Сегодня, 15:54
«Отбить хотят?»: людей шокировали цены на «Валдай» до Семикаракорска за 5600 рублей
Сегодня, 12:48
Председатель ОНК рассказал, как брили заключенных при проверках СИЗО Ростова
Сегодня, 11:48
Эколог Зайчиков назвал причину массовой гибели рыбы в Ростовской области
Сегодня, 15:36
«Пять номерков в день»: как записываются на прием к травматологу Ростовской области
Сегодня, 10:37
«Они же туда приходят кушать»: жителей Ростова на Коммунистическом атакуют крысы
Сегодня, 14:57