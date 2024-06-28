Всероссийский фестиваль «Голос фронта» пройдет в Ростове

Posted Сегодня, 20:06
Published Сегодня, 20:06
Modified Сегодня, 20:08
Updated Сегодня, 20:08
Ростов-на-Дону примет Всероссийский фестиваль-конкурс для исполнителей военной песни «Голос фронта». Как сообщил один из организаторов мероприятия — руководитель АНО «Центр медиастратегий» Марк Быков, культурное событие соберет участников из самых разных уголков страны, которые исполнят песни о Родине, истории и культуре.
Идею проведения фестиваля поддержали в управлении культуры Ростова-на-Дону. По словам начальника управления Яны Пилявской, изначально было решено, что формат проведения мероприятия должен быть таким, какой заслуживает Ростов-на-Дону, город воинской славы. «Так мы и подошли к разработке идеологии всероссийского фестиваля-конкурса современной песни „Голос фронта“ с точки зрения именно профессионального восприятия», — заявила она.
В настоящее время уже известно, что в конкурсе свои песни исполнят участники минимум из 17 российских городов. Среди них — Волгоград, Воронеж, Донецк, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Луганск, Махачкала, Новосибирск, Пенза, Саратов, Симферополь, Севастополь, Ставрополь, Уфа, а также Челябинск и Ярославль.
Фестиваль пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Марк Быков рассказал, что на очном этапе ожидаются хедлайнеры. Среди них тенор, журналист-международник из Сербии Горан Шимпрага. «Таким образом, фестиваль становится международным. Остальных раскроем позже», — подчеркнул Быков.
Для участия в фестивале необходимо подать заявку на официальном сайте до 1 августа. Конкурсная комиссия отберет 100 участников, которые приедут в Ростов.