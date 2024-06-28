Всероссийский фестиваль «Голос фронта» пройдет в Ростове

Идею проведения фестиваля поддержали в управлении культуры Ростова-на-Дону. По словам начальника управления Яны Пилявской, изначально было решено, что формат проведения мероприятия должен быть таким, какой заслуживает Ростов-на-Дону, город воинской славы. «Так мы и подошли к разработке идеологии всероссийского фестиваля-конкурса современной песни „Голос фронта“ с точки зрения именно профессионального восприятия», — заявила она.