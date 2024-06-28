Зарплаты курьеров в Ростове-на-Дону достигли 137 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
За первые полгода 2024 года в России насчитывалось около 115 тысяч предложений по работе для курьеров, что на 70% больше, чем в 2023 году. В Ростовской области количество вакансий выросло на 33% в сравнении с прошлым годом. С января по июнь в южном регионе появилось 2,6 тысячи подобных предложений.
Чаще всего услуги курьеров нужны профильным компаниям. Так, в Ростове-на-Дону лидерами по найму доставщиков являются операторы b2b-услуг, логистические фирмы, розничные торговые сети и IT-компании.
На данный момент в Ростовской области зарплата курьера варьируется от 70 до 137 тысяч рублей.
Отметим, что в донском регионе 96 процентах случаев на вакансию курьера берут человека без опыта.
Ранее министр образования назвала самые востребованные профессии на Дону.