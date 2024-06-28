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Зарплаты курьеров в Ростове-на-Дону достигли 137 тысяч рублей

Зарплаты курьеров в Ростове-на-Дону достигли 137 тысяч рублей

28 июня 2024, 10:21
Фото: Egor Myznik/Unsplash
Зарплаты курьеров в Ростове-на-Дону достигли 137 тысяч рублей
В Ростовской области с каждый годом растет потребность в курьерах и, соответственно, количество вакансий. В 2024 году доставщики могут получать более 135 тысяч рублей, сообщает hh.ru.

За первые полгода 2024 года в России насчитывалось около 115 тысяч предложений по работе для курьеров, что на 70% больше, чем в 2023 году. В Ростовской области количество вакансий выросло на 33% в сравнении с прошлым годом. С января по июнь в южном регионе появилось 2,6 тысячи подобных предложений.

Чаще всего услуги курьеров нужны профильным компаниям. Так, в Ростове-на-Дону лидерами по найму доставщиков являются операторы b2b-услуг, логистические фирмы, розничные торговые сети и IT-компании.

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На данный момент в Ростовской области зарплата курьера варьируется от 70 до 137 тысяч рублей.

Отметим, что в донском регионе 96 процентах случаев на вакансию курьера берут человека без опыта.

Ранее министр образования назвала самые востребованные профессии на Дону.

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