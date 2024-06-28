Зарплаты курьеров в Ростове-на-Дону достигли 137 тысяч рублей

За первые полгода 2024 года в России насчитывалось около 115 тысяч предложений по работе для курьеров, что на 70% больше, чем в 2023 году. В Ростовской области количество вакансий выросло на 33% в сравнении с прошлым годом. С января по июнь в южном регионе появилось 2,6 тысячи подобных предложений.