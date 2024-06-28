Жителей Волгодонска осудили за экстремистские письма чиновникам

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Волгодонский районный суд вынес приговор местной жительнице Алле Кухаревой. Ее признали виновной в административном правонарушении и назначили наказание в виде штрафа в 12 тысяч рублей.
В сентябре 2022 года Кухарева подала письменное обращение главе администрации Волгодонска. В тексте письма она использовала фразы, из-за которых сотрудники правоохранительных органов посчитали, что обращение возбуждает чувство розни к определенной группе лиц — в данном случае к чиновникам.
«В обращениях Кухаревой А.В. имеются признаки ложной идентификации (формирования и подкрепление отрицательного образа представителей государственных органов власти Российской Федерации) и ложной атрибуции (приписывание враждебных действий и опасных намерений представителям органов государственной власти Российской Федерации)», — говорится в определении суда.
Сама Кухарева на суде заявила, что вину не признает, а значение слов в обращении не понимала, так как нашла образец письма к главе администрации в интернете.
Также суд рассмотрел аналогичное дело об административном правонарушении в отношении Виталия Кухарева. Его оштрафовали на 15 тысяч рублей.
Как и Алла Кухарева, Виталий в своем обращении к чиновникам использовал странные формулировки.
«В обращениях Кухарева В.А. имеются признаки ложной идентификации (формирования и подкрепление отрицательного образа представителей государственных органов власти Российской Федерации) и ложной атрибуции (приписывание враждебных действий и опасных намерений представителям органов государственной власти Российской Федерации)», — значится в постановлении суда.
В письме Аллы и Виталия нашли высказывания, носящие экстремистский характер. На суде Кухарев заявил, что не знал о существовании экстремистских формирований, связанных с непризнанием распада СССР и существования России. Кухарев пояснил, что «родился в СССР и имел гражданство СССР», а образец обращения к главе администрации взял из интернета.
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