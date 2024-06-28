Жителей Волгодонска осудили за экстремистские письма чиновникам

В письме Аллы и Виталия нашли высказывания, носящие экстремистский характер. На суде Кухарев заявил, что не знал о существовании экстремистских формирований, связанных с непризнанием распада СССР и существования России. Кухарев пояснил, что «родился в СССР и имел гражданство СССР», а образец обращения к главе администрации взял из интернета.