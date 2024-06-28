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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Жителей Волгодонска осудили за экстремистские письма чиновникам

Жителей Волгодонска осудили за экстремистские письма чиновникам

28 июня 2024, 13:01
Фото: 1MI
Жителей Волгодонска осудили за экстремистские письма чиновникам
Жителей Волгодонска осудили после писем с обращением к главе местной администрации, подробностями поделились в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Волгодонский районный суд вынес приговор местной жительнице Алле Кухаревой. Ее признали виновной в административном правонарушении и назначили наказание в виде штрафа в 12 тысяч рублей.

В сентябре 2022 года Кухарева подала письменное обращение главе администрации Волгодонска. В тексте письма она использовала фразы, из-за которых сотрудники правоохранительных органов посчитали, что обращение возбуждает чувство розни к определенной группе лиц — в данном случае к чиновникам.

«В обращениях Кухаревой А.В. имеются признаки ложной идентификации (формирования и подкрепление отрицательного образа представителей государственных органов власти Российской Федерации) и ложной атрибуции (приписывание враждебных действий и опасных намерений представителям органов государственной власти Российской Федерации)», — говорится в определении суда.

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Сама Кухарева на суде заявила, что вину не признаетСама Кухарева на суде заявила, что вину не признает
Сама Кухарева на суде заявила, что вину не признает
Фото: 1MI

Сама Кухарева на суде заявила, что вину не признает, а значение слов в обращении не понимала, так как нашла образец письма к главе администрации в интернете.

Также суд рассмотрел аналогичное дело об административном правонарушении в отношении Виталия Кухарева. Его оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Как и Алла Кухарева, Виталий в своем обращении к чиновникам использовал странные формулировки.

«В обращениях Кухарева В.А. имеются признаки ложной идентификации (формирования и подкрепление отрицательного образа представителей государственных органов власти Российской Федерации) и ложной атрибуции (приписывание враждебных действий и опасных намерений представителям органов государственной власти Российской Федерации)», — значится в постановлении суда.

В письме Аллы и Виталия нашли высказывания, носящие экстремистский характер. На суде Кухарев заявил, что не знал о существовании экстремистских формирований, связанных с непризнанием распада СССР и существования России. Кухарев пояснил, что «родился в СССР и имел гражданство СССР», а образец обращения к главе администрации взял из интернета.

Ранее стало известно, кого из ростовчан будут преследовать за старые посты в соцсетях.

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