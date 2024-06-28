Жители Ростовской области рассказали о подозрительной субстанции в Азовском море

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Отдыхающие, посетившие побережье накануне, испугались зеленоватого оттенка морской воды. К морю также прибило «подозрительную субстанцию» зеленого цвета. Люди переживают, что вода в Азовском море может быть заражена и опасна.
«Пенка зеленая. Волны идут такие же зеленые. Такое я здесь вижу в первый раз за столько лет жизни», — рассказывает ростовчанка, посетившая побережье.
В комментариях местные жители призывают не паниковать. Они обращают внимание, что в июле вода в море начинает цвести, а к берегу прибывает водоросли.
«Радуйтесь, что цветет, есть трава, есть кислород, есть планктон и рыба. Значит, все хорошо с ним», — заключили в соцсетях.
Ранее ученые сообщили о вымирании леща и тарани в Азовском море.