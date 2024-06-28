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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Побережье Азовского моря

Жители Ростовской области рассказали о подозрительной субстанции в Азовском море

28 июня 2024, 17:06
Фото: rostovgazeta.ru
Побережье Азовского моря
Вода в Азовском море приобрела зеленый цвет, а к берегу прибило зеленые водоросли, сообщают в соцсетях жители Ростовской области.

Отдыхающие, посетившие побережье накануне, испугались зеленоватого оттенка морской воды. К морю также прибило «подозрительную субстанцию» зеленого цвета. Люди переживают, что вода в Азовском море может быть заражена и опасна.

Побережье Азовского моря
Видео: Telegram-канал «Это Ростов»

«Пенка зеленая. Волны идут такие же зеленые. Такое я здесь вижу в первый раз за столько лет жизни», — рассказывает ростовчанка, посетившая побережье.

В комментариях местные жители призывают не паниковать. Они обращают внимание, что в июле вода в море начинает цвести, а к берегу прибывает водоросли.

«Радуйтесь, что цветет, есть трава, есть кислород, есть планктон и рыба. Значит, все хорошо с ним», — заключили в соцсетях.

Ранее ученые сообщили о вымирании леща и тарани в Азовском море.

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