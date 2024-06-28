Жители ЮФО признались, что им не хватает культурных событий

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Согласно результатам опроса*, 31% южан посещают культурные мероприятия с периодичностью раз в полгода, еще 31% — раз в 2-3 месяца, 17% — несколько раз в месяц, а 1% делают это несколько раз в неделю. Доля опрошенных, которые вообще никогда не ходят на культурные мероприятия, составляет 20%.
Большинство опрошенных хотели бы побольше концертов, фестивалей и выставок. Фестивали — вообще самый популярный формат культурного досуга среди жителей ЮФО: среди тех, кто отметил недостаток культурных развлечений в своих городах, более половины (63%) хотели бы посещать именно фестивали. Отвечая на вопрос с несколькими вариантами, респонденты добавляли, что также заинтересованы в посещении концертов (60%) и выставок (39%).
Больше четверти респондентов (28%) готовы тратить на посещение культурного мероприятия 1000 — 2000 рублей. Платить за досуг от 500 до 1000 рублей готовы 24%, еще 15% опрошенных согласны на стоимость билета в размере от 2000 до 5000 рублей. Свыше 5000 рублей готовы выделить только 9% респондентов.
У большинства опрошенных — 55% — культурные планы спонтанны. 28% предпочитают продумывать события за 1-2 недели, 11% — за месяц и более. Из тех, кто ходит на концерты, в театры и музеи, специально готовятся более трети респондентов: они читают обзоры, рецензии и отзывы (25%), биографии и произведения авторов и участников событий (11%). Заказывают экскурсии и задают вопросы на месте ещё 9% опрошенных.
«Мы поддерживаем искусство больше чем в 15 регионах России и постоянно стараемся расширять эту географию. В этом году при поддержке банка проходит множество концертов и фестивалей в разных уголках страны» — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.