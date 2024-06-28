Жители ЮФО признались, что им не хватает культурных событий

У большинства опрошенных — 55% — культурные планы спонтанны. 28% предпочитают продумывать события за 1-2 недели, 11% — за месяц и более. Из тех, кто ходит на концерты, в театры и музеи, специально готовятся более трети респондентов: они читают обзоры, рецензии и отзывы (25%), биографии и произведения авторов и участников событий (11%). Заказывают экскурсии и задают вопросы на месте ещё 9% опрошенных.