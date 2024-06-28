Зонтичные поручительства КМСП помогли привлечь в приграничные регионы более 13 млрд

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Представители бизнеса привлекли 13,3 млрд рублей. Отдельные лимиты были выделены в начале года для стимулирования банковского кредитования бизнеса в этих регионах, передает ТАСС.
Согласно заявлению заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака, «зонтичные» поручительства МСП позволили привлечь 10,4 млрд рублей для предпринимателей приграничных регионов и 2,9 млрд рублей для Крыма и Севастополя. Больше всего кредитов под поручительства получили МСП в таких сферах, как обрабатывающее производство, строительство и сельское хозяйство в приграничных областях, а в Крыму и Севастополе лидируют строительство, гостиничный и ресторанный бизнес, а также обрабатывающее производство, передает ТАСС.
Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что было заключено более 800 кредитных договоров с использованием спецлимита «зонтичных» поручительств в приграничных регионах и свыше 530 таких сделок в Крыму и Севастополе. По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, наибольшую поддержку получили представители микробизнеса, на которых пришлось более 6,3 млрд рублей и 680 договоров в приграничных областях, а также свыше 2,1 млрд рублей и почти 500 договоров в Крыму и Севастополе.
Корпорация МСП предоставила специальные «зонтичные» поручительства с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования предпринимателей приграничных территорий, Крыма и Севастополя. Этот инструмент господдержки был запущен по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».