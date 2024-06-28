Зонтичные поручительства КМСП помогли привлечь в приграничные регионы более 13 млрд

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что было заключено более 800 кредитных договоров с использованием спецлимита «зонтичных» поручительств в приграничных регионах и свыше 530 таких сделок в Крыму и Севастополе. По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, наибольшую поддержку получили представители микробизнеса, на которых пришлось более 6,3 млрд рублей и 680 договоров в приграничных областях, а также свыше 2,1 млрд рублей и почти 500 договоров в Крыму и Севастополе.