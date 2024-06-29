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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Часть Ростовской области решили оставить без телевидения в июле

Часть Ростовской области решили оставить без телевидения в июле

29 июня 2024, 06:32
Фото: 1MI
В Ростовской области в начале июля запланированы отключения телерадиосигнала, сообщает РТРС.

С 1 по 7 июля будут действовать ограничения. В этот промежуток времени на станциях запланированы профилактические и технические работы, требующие временного отключения передающих устройств.

Из-за плохих погодных условий некоторые мероприятия могут быть отменены или перенесены.

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Сигнал отключат 1 июля в Родионово-Несветайской, на следующий день это коснется станицы Мечетинской. В среду, 3 июля, ограничения будут действовать в Новочеркасске, а 4 числа — в Таганроге.

Кроме того, 5 июля, сигнала не будет в Шахтах.

Добавим, что в начале месяца в Ростове будут отключать электричество. Это связано с техническими работами на оборудовании.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отключения#Телевидение#Профилактические работы
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