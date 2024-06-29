Часть Ростовской области решили оставить без телевидения в июле

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
С 1 по 7 июля будут действовать ограничения. В этот промежуток времени на станциях запланированы профилактические и технические работы, требующие временного отключения передающих устройств.
Из-за плохих погодных условий некоторые мероприятия могут быть отменены или перенесены.
Сигнал отключат 1 июля в Родионово-Несветайской, на следующий день это коснется станицы Мечетинской. В среду, 3 июля, ограничения будут действовать в Новочеркасске, а 4 числа — в Таганроге.
Кроме того, 5 июля, сигнала не будет в Шахтах.
Добавим, что в начале месяца в Ростове будут отключать электричество. Это связано с техническими работами на оборудовании.