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Фото для иллюстрации

Грузовик влетел в пассажирский автобус на М-4 «Дон» в Ростовской области

29 июня 2024, 10:12
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
ДТП с участием грузовика и автобуса произошло в Красносулинском районе ночью 29 июня, сообщили в управлении МЧС по Ростовской области.

Авария случилась на 980-м километре трассы М-4 «Дон». Там грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшем из Геленджика в Волгоград.

Ликвидировать последствия аварии пришлось сотрудникам МЧС. Они стабилизировали транспортные средства и отключили АКБ, провели смыв топлива.

Фото для иллюстрации
Видео: МЧС России по Ростовской области

Травмы получили три пассажира автобуса. Двум помощь оказали на месте. Еще одну девушку с травмой ноги госпитализировали. Остальных пассажиров автобуса отправили домой резервным транспортом.

Ранее водитель Mercedes погиб в жестком ДТП с грузовиком под Таганрогом.

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#Виктория Прутковская#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#ДТП#Транспорт#Происшествия
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