Грузовик влетел в пассажирский автобус на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Авария случилась на 980-м километре трассы М-4 «Дон». Там грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшем из Геленджика в Волгоград.
Ликвидировать последствия аварии пришлось сотрудникам МЧС. Они стабилизировали транспортные средства и отключили АКБ, провели смыв топлива.
Травмы получили три пассажира автобуса. Двум помощь оказали на месте. Еще одну девушку с травмой ноги госпитализировали. Остальных пассажиров автобуса отправили домой резервным транспортом.
Ранее водитель Mercedes погиб в жестком ДТП с грузовиком под Таганрогом.