«Агитационный фильм»: как в Ростове в советские годы снимали немое кино

Как же случилось, что замечательный режиссер, сделавший картину «Броненосец „Потемкин“, допустил в своей новой работе такой штамп? Конечно, Эйзенштейн знал, что не все кулаки толстые, что их классовая принадлежность определяется отнюдь не внешностью. Знал он и то, что собрание ультрабородатых людей в одном месте не обязательно должно быть собранием бедноты.