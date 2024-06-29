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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Полицию и казаков привлекли к охране полей в Ростовской области

Казаков массово привлекли к охране урожая в Ростовской области

29 июня 2024, 08:07
Фото: Pxhere.com
Полицию и казаков привлекли к охране полей в Ростовской области
Полицию и казаков привлекли к охране полей в Ростовской области, сообщает «Дон ТР».

Правоохранительные органы следят за сохранностью урожая на полях. Злоумышленники могут не только украсть его, но и поджечь угодья. Сейчас обход полей казаки и полиция проводят в Мясниковском районе.

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На участки повышенной опасности отправляют группы в среднем по десять человек. Сотрудников стараются распределять с учетом размера угодий.

Также полиция и казаки проводят беседы с местными жителями. У них проверяют документы и знание правил пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что бахчеводы в Ростовской области готовятся продавать арбузы и дыни дороже на 15%.

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