Казаков массово привлекли к охране урожая в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Правоохранительные органы следят за сохранностью урожая на полях. Злоумышленники могут не только украсть его, но и поджечь угодья. Сейчас обход полей казаки и полиция проводят в Мясниковском районе.
На участки повышенной опасности отправляют группы в среднем по десять человек. Сотрудников стараются распределять с учетом размера угодий.
Также полиция и казаки проводят беседы с местными жителями. У них проверяют документы и знание правил пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что бахчеводы в Ростовской области готовятся продавать арбузы и дыни дороже на 15%.