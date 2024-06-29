Можно остаться без денег: как ростовчан обманывают в Турции

В популярных местах можно встретить предложения сфотографироваться с кроликами, попугаями или кем-то еще. Лучше вообще обходить стороной такой бизнес и не поддерживать его, но, если вдруг вы уточнили цену и решили сделать фото, то в итоге выяснится, что цена была названа за один снимок, а вам сделали десяток кадров, и теперь вы должны в 10 раз больше. Снимать животных самостоятельно тоже не стоит — можете тоже оказаться должны.