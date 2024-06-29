Можно остаться без денег: как ростовчан обманывают в Турции

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
В Турции стоит быть осторожным во всем, что касается финансов. Не все можно назвать обманом, иногда это просто уловки для невнимательных расслабленных туристов. Но и они могут подпортить отдых. О том, как это происходит, рассказала Светлана Демидова, посетившая 40 стран.
В популярных туристических местах — на набережных, рынках — вам постоянно будут что-то протягивать. Очень часто — цветы девушкам. Как только она берет розочку в руки, ее спутник вынужден ее оплатить по очень негуманной цене. Или бутылку воды, или салфетки, или карты города.
«Будьте осторожнее и ничего не берите ни у кого, кроме продавцов. Хотя исключения бывают — однажды мы поднимались в крутую горку в Измире и продавец маленького магазинчика подарил нам по бутылочке воды просто так, но на то они и исключения, что встречаются очень редко», — отметила собеседница.
Классическая махинация, не устаревающая до сих пор. Например, у чистильщика обуви падает щетка, вы поднимаете, он в благодарность чистит вам обувь, а вы оказываетесь должны. Есть и другие разновидности этой схемы — у вас действительно запылились ботинки, и сердобольный чистильщик бросается помочь. Не поднимайте чужие вещи и не соглашайтесь на дополнительные услуги, даже если их уже начали оказывать против вашей воли.
В популярных местах можно встретить предложения сфотографироваться с кроликами, попугаями или кем-то еще. Лучше вообще обходить стороной такой бизнес и не поддерживать его, но, если вдруг вы уточнили цену и решили сделать фото, то в итоге выяснится, что цена была названа за один снимок, а вам сделали десяток кадров, и теперь вы должны в 10 раз больше. Снимать животных самостоятельно тоже не стоит — можете тоже оказаться должны.
На улицах всегда большой ассортимент стритфуда — мороженое, свежевыжатые соки, другие вкусные блюда. Будьте внимательнее: часто цена, которая вас привлекла, обозначает маленькую порцию, а стаканчики на первом плане стоят для большой. Одна стоит это будет гораздо больше. Посмотрите внимательнее, нет ли полного прайса.
Когда расплачиваетесь наличными, старайтесь давать деньги под расчет или так, чтобы сдачу было не жалко оставить в качестве чаевых. Ее могут не вернуть, особенно если это такси или рынок.
На рынках часто предлагают что-то попробовать — лукум, например.
«Если у вас нет планов покупать товар, лучше отказаться от дегустации — во-первых, не всегда „выставочные образцы“ хранятся гигиенично, во-вторых, с вас могут потребовать оплату за этот продукт, если вы решите уйти без покупки. Ну или старательно давить на совесть — они умеют», — рассказала эксперт.
По словам собеседницы, они свойственны не только Турции, а вообще любым странам. «Помочь» с чемоданом и требовать оплату, объявить совсем не ту цену поездки, о которой вы договаривались, уверять, что только для вас делают скидку (предлагая вам при этом товар или экскурсию втрое дороже нормальной цены).
«И все же, несмотря на это, Турция — очень гостеприимная страна с прекрасными людьми. Будьте осторожны, не позволяйте испортить себе отдых», — подытожила специалист.
Эксперты сообщили о повышении цен на туры в Турцию для ряда популярных отелей, пишут «Новые известия». Так, в начале июня поездка на двоих на семь дней в пятизвездочный Dobedan Beach Resort с вылетом из Москвы 23 августа стоила 215 тысяч рублей, а теперь — 226 тысяч рублей, что на 5% дороже. Подобное повышение наблюдается и в стоимости недельного тура в Rixos Premium Belek 5* с вылетом из Москвы 24 августа.
Эксперты объясняют это ростом активности на международных рынках, включая европейские. По их словам, в ближайшее время не стоит ожидать специальных предложений от турецких отелей. Напротив, существует вероятность дальнейшего постепенного увеличения цен.