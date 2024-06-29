Несовершеннолетний зацепер погиб от удара током на железной дороге в Ростове

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Происшествие случилось 29 июня на станции Темерник в Ростове. 14-летний подросток на железной дороге залез на вагон-цистерну грузового поезда. Мальчика почти сразу ударило током высокого напряжения. Школьник получил ожоги 85% тела и погиб на месте.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается. Им занимается Ростовский следственный отдел на транспорте.
Ранее в Ростове-на-Дону мужчину переехал пассажирский поезд.