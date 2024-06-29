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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Фото для иллюстрации

Несовершеннолетний зацепер погиб от удара током на железной дороге в Ростове

29 июня 2024, 15:02
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
14-летний подросток погиб от удара электротоком в Ростове, передает «Дон ТР».

Происшествие случилось 29 июня на станции Темерник в Ростове. 14-летний подросток на железной дороге залез на вагон-цистерну грузового поезда. Мальчика почти сразу ударило током высокого напряжения. Школьник получил ожоги 85% тела и погиб на месте.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается. Им занимается Ростовский следственный отдел на транспорте.

Ранее в Ростове-на-Дону мужчину переехал пассажирский поезд.

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