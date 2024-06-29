Особо опасного мотылька обнаружили в полях в Ростовской области

Для борьбы с луговым мотыльком и другими чешуекрылыми насекомыми рекомендуется использовать энтомофагов. Специалисты считают этот метод самым эффективным и экологически безопасным. Кроме того, посевы можно обработать микробиологическими инсектицидами (для гусениц первого и второго поколения) и химическими инсектицидами.