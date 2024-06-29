rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Особо опасного мотылька обнаружили в полях в Ростовской области

Особо опасного мотылька обнаружили в полях в Ростовской области

29 июня 2024, 05:39
Фото: Изображение Шедеврум
Особо опасного мотылька обнаружили в полях в Ростовской области
В Ростовской области обнаружили опасного многоядного лугового мотылька, который может представлять угрозу для посевов сельскохозяйственных культур, сообщили в в региональном управлении Россельхозцентра.

На территории Ростовской области были обнаружены бабочки первого поколения особо опасного многоядного лугового мотылька. Специалисты прогнозируют, что в июле произойдет яйцекладка и появятся гусеницы мотылька второго поколения. И если их станет много, луговые мотыльки могут нанести серьезный вред посевам.

Аграриям рекомендуется наблюдать за распространением бабочек, откладкой яиц и гусениц насекомого.

Для борьбы с луговым мотыльком и другими чешуекрылыми насекомыми рекомендуется использовать энтомофагов. Специалисты считают этот метод самым эффективным и экологически безопасным. Кроме того, посевы можно обработать микробиологическими инсектицидами (для гусениц первого и второго поколения) и химическими инсектицидами.

Зоолог назвал главную опасность от появившегося в Ростовской области клопа-черепашки
Узнать подробнее

С целью профилактики специалисты также рекомендуют бороться с зарослями сорняков и рыхлить почву.

Напомним, что из-за засухи и жары фермеры в Ростовской области уже столкнулись с появлением саранчи раньше времени.

Читайте также:
Ростовскую область атаковали 12-сантиметровые рогатые жукиЭколог Зайчиков предупредил о засухе в Ростовской областиНачальник ГАИ Новочеркасска призвал родителей не покупать своим детям гробы
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Профилактика#Сельское хозяйство#Насекомые#Россельхозцентр
Подпишитесь
Начальник ГАИ Новочеркасска призвал родителей не покупать своим детям гробы
Вчера, 18:00
В Ростове разрешат срывать листовки с номеров машин на платных парковках
Вчера, 17:26
Стало известно, когда придет страшная жара в Ростовскую область
Сегодня, 04:58
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 1 и по 8 июля
Сегодня, 05:11
Часть Ростовской области решили оставить без телевидения в июле
Сегодня, 06:32
Рыбак в Ростовской области нашел место, кишащее щуками
Сегодня, 07:30