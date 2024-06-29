Особо опасного мотылька обнаружили в полях в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
На территории Ростовской области были обнаружены бабочки первого поколения особо опасного многоядного лугового мотылька. Специалисты прогнозируют, что в июле произойдет яйцекладка и появятся гусеницы мотылька второго поколения. И если их станет много, луговые мотыльки могут нанести серьезный вред посевам.
Аграриям рекомендуется наблюдать за распространением бабочек, откладкой яиц и гусениц насекомого.
Для борьбы с луговым мотыльком и другими чешуекрылыми насекомыми рекомендуется использовать энтомофагов. Специалисты считают этот метод самым эффективным и экологически безопасным. Кроме того, посевы можно обработать микробиологическими инсектицидами (для гусениц первого и второго поколения) и химическими инсектицидами.
С целью профилактики специалисты также рекомендуют бороться с зарослями сорняков и рыхлить почву.
Напомним, что из-за засухи и жары фермеры в Ростовской области уже столкнулись с появлением саранчи раньше времени.