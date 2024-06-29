Под Ростовом подросток на мотоцикле угодил под колеса «УАЗ»

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
На трассе «Вешенская Казанская» 77-летний водитель «УАЗ», выезжая на встречную полосу, на большой скорости врезался в мотоциклиста. Мототранспортом управлял 16-летний юноша. Мальчик получил серьезные травмы и скончался. Водитель «УАЗ» и его пассажирка не пострадали.
Расследование инцидента начали правоохранительные органы.
«КП — Ростов-на-Дону» сообщало, что юноша ехал по трассе со свидания с девушкой.
Также тройное ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Красносулинском районе на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. В нем пострадала молодая женщина.