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Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:35

Updated Сегодня, 17:35

Смертельное ДТП с несовершеннолетним произошло в Ростовской области 28 июня

Под Ростовом подросток на мотоцикле угодил под колеса «УАЗ»

29 июня 2024, 17:34
Фото: 1MI
Смертельное ДТП с несовершеннолетним произошло в Ростовской области 28 июня
Смертельное ДТП с несовершеннолетним произошло в Ростовской области 28 июня, рассказали в управлении Госавтоинспекции.

На трассе «Вешенская Казанская» 77-летний водитель «УАЗ», выезжая на встречную полосу, на большой скорости врезался в мотоциклиста. Мототранспортом управлял 16-летний юноша. Мальчик получил серьезные травмы и скончался. Водитель «УАЗ» и его пассажирка не пострадали.

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Расследование инцидента начали правоохранительные органы.

«КП — Ростов-на-Дону» сообщало, что юноша ехал по трассе со свидания с девушкой.

Также тройное ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Красносулинском районе на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. В нем пострадала молодая женщина.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Происшествия
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