Под Ростовом подросток на мотоцикле угодил под колеса «УАЗ»

На трассе «Вешенская Казанская» 77-летний водитель «УАЗ», выезжая на встречную полосу, на большой скорости врезался в мотоциклиста. Мототранспортом управлял 16-летний юноша. Мальчик получил серьезные травмы и скончался. Водитель «УАЗ» и его пассажирка не пострадали.