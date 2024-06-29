«Реальный квест попасть к врачу»: эксперты рассказали о проблемах в медицине на Дону

По ее словам, с ростом продолжительности жизни, прогрессирующим старением населения потребность во врачах самых разных специальностях будет только увеличиваться. Пациенты могут почувствовать это уже сейчас: очереди в поликлиниках, длительное ожидание приема специалиста или вовсе его отсутствие и необходимость обращаться в частые медицинские учреждения самостоятельно. Дефицит сотрудников приводит к перегрузкам действующего персонала: увеличивается поток пациентов и объем документации, а вместе с этим растет усталость и эмоциональное выгорание у врачей и медсестер.