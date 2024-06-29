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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

«Реальный квест попасть к врачу»: эксперты рассказали о проблемах в медицине на Дону

«Реальный квест попасть к врачу»: эксперты рассказали о проблемах в медицине на Дону

29 июня 2024, 12:33
Фото: rostovgazeta.ru
«Реальный квест попасть к врачу»: эксперты рассказали о проблемах в медицине на Дону

Эксперты рассказали, как прорваться к врачам на Дону при нехватке персонала

Дефицит кадров в сфере здравоохранения наблюдается в России, в том числе Ростовской области, уже сейчас, рассказала RostovGazeta руководитель проекта «Частная медицина — это не про бизнес» Александрина Адамович.

Почему люди идут в частные клиники

Эксперт рассказала, что к услугам частной медицины обращается около 30% граждан. Согласно социологическому опросу есть несколько основных причин, которые заставляют отказываться граждан от посещения госклиник, и все они связаны именно с дефицитом квалифицированных кадров: низкое качество услуг в поликлиниках и стационарах, очереди, неудобный график работы, в особенности, узких специалистов.

Александрина Адамович рассказала, что на прием к стоматологу нужно записываться за 3, а то и 4 недели.

«А чтобы „прорваться“ на прием к флебологу по направлению нужно пройти реальный квест: успеть прозвониться по единственному телефону в течение первых 15 минут рабочего дня. Все это реальные истории участников исследования — обычных граждан. Так, одна из пациенток рассказывала, что на протяжении полугода пыталась выяснить причины гипертермии у ребенка, посещая специалистов районной поликлиники. Диагнозы предполагались разные: от остаточных явлений ангины — до нестандартной аллергической реакции. Когда женщина обратилась в частную клинику, оказалось, что причина в банальных аденоидах. Проблема была диагностирована всего за один прием, а решена за неделю терапии», — отметила собеседница.
Александрина Адамович рассказала, что на прием к стоматологу нужно записываться за 3, а то и 4 недели.Александрина Адамович рассказала, что на прием к стоматологу нужно записываться за 3, а то и 4 недели.
Александрина Адамович рассказала, что на прием к стоматологу нужно записываться за 3, а то и 4 недели.
Фото: 1MI

К чему приведет нехватка кадров

Она добавила, что если нехватка квалифицированных кадров будет прогрессировать, перечисленные проблемы будут усугубляться. Очереди к узкопрофильным специалистам или врачам с высокими рейтингами станут длиннее, проблемы со здоровьем станут решаться медленнее. А в каких-то ситуациях счет может идти на недели, дни.

Взять к примеру невозможность попасть к флебологу — ведь безобидное варикозное расширение вен может довольно быстро привести к тромбозу и к грозному заболеванию — тромбоэмболии легочной артерии. Тенденция дефицита медработников приведет к снижению уровня здоровья граждан. Проблема требует комплексного подхода, один из важнейших этапов — популяризации врачебного дела», — рассказала специалист.

Он добавила, что молодежь должна хотеть становился медиками. Этому, конечно, будут способствовать госпрограммы, официальная защита прав врачей — на данный момент, случаи «экстремизма пациентов» не редкость. Сегодня же помочь справиться с дефицитом кадров помогает частная медицина. Они замещают нехватку профессионалов в государственных клиниках и помогают гражданам решать потенциальные проблемы превентивно.

Если нехватка квалифицированных кадров будет прогрессировать, перечисленные проблемы будут усугублятьсяЕсли нехватка квалифицированных кадров будет прогрессировать, перечисленные проблемы будут усугубляться
Если нехватка квалифицированных кадров будет прогрессировать, перечисленные проблемы будут усугубляться
Фото: 1MI

Снижение обеспеченности врачами

CEO академии «Докстарклаб», врач-кардиолог Александра Демкина рассказала нам, что в России наблюдается высокий дефицит кадров как среди врачей, так и среду среднего медицинского персонала. Обеспеченность врачами в 2022 году снизилась на 1,3% до 37,2 врача на 10 тысяч населения, хотя к концу 2024 года должна достигнуть целевого показателя 40,7.

Разработаны и проводятся большое количество программ и мер поддержки молодых врачей, призванных помочь специалисту адаптироваться в профессии и остаться работать в медицинском учреждении. Это и новая система подготовки медицинских кадров, и программа «Земский доктор», и целевые выплаты в регионах.

«Однако исполнение федерального проекта „Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами“, рассчитанного до конца 2024 года, на настоящий момент не показало каких-то значимых результатов. По данным свежего доклада НИУ ВШЭ „Российское здравоохранение: перспективы развития“ в учреждениях здравоохранения по-прежнему высок дефицит специалистов: особенно он выражен среди врачей участковой службы (нехватка до 21%), рентгенологов, травматологов, фтизиатров, неврологов», — привела данные собеседница.
Снижение обеспеченности врачамиСнижение обеспеченности врачами
Снижение обеспеченности врачами
Фото: donland.ru

Рост потребности во врачах

По ее словам, с ростом продолжительности жизни, прогрессирующим старением населения потребность во врачах самых разных специальностях будет только увеличиваться. Пациенты могут почувствовать это уже сейчас: очереди в поликлиниках, длительное ожидание приема специалиста или вовсе его отсутствие и необходимость обращаться в частые медицинские учреждения самостоятельно. Дефицит сотрудников приводит к перегрузкам действующего персонала: увеличивается поток пациентов и объем документации, а вместе с этим растет усталость и эмоциональное выгорание у врачей и медсестер.

«Снижение мотивации, постоянные перегрузки и высокий уровень стресса приводят как к снижению качества оказываемой помощи, так и к желанию также уйти из профессии. Параллельно низкий престиж профессии, полная незащищенность при возникновении правовых ситуаций, постоянное давление из-за проверок заставляют сомневаться в том, что в ближайшее время дефицит сотрудников будет нивелирован», — считает Александра Демкина.

Он добавила, что снижается объем профилактической работы, которая в основном проводится в амбулаторно-поликлиническом звене, однако зачастую реализуется формально. Это в перспективе тоже станет причиной роста заболеваемости населения и развития осложнений.

Рост потребности во врачахРост потребности во врачах
Рост потребности во врачах
Фото: donland.ru

В целом эксперт сделала вывод, что на сегодня дефицит кадров в системе здравоохранения — это существенное препятствие для развития медицинской системы, которое в перспективе негативно отразится как на собственно распространенности заболеваний, так и на качестве оказания медицинской помощи.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Здравоохранение#Медицина#Дефицит врачей#Квалифицированные кадры#Частная медицина#Очереди в поликлиники
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