«Реальный квест попасть к врачу»: эксперты рассказали о проблемах в медицине на Дону

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Эксперт рассказала, что к услугам частной медицины обращается около 30% граждан. Согласно социологическому опросу есть несколько основных причин, которые заставляют отказываться граждан от посещения госклиник, и все они связаны именно с дефицитом квалифицированных кадров: низкое качество услуг в поликлиниках и стационарах, очереди, неудобный график работы, в особенности, узких специалистов.
Александрина Адамович рассказала, что на прием к стоматологу нужно записываться за 3, а то и 4 недели.
«А чтобы „прорваться“ на прием к флебологу по направлению нужно пройти реальный квест: успеть прозвониться по единственному телефону в течение первых 15 минут рабочего дня. Все это реальные истории участников исследования — обычных граждан. Так, одна из пациенток рассказывала, что на протяжении полугода пыталась выяснить причины гипертермии у ребенка, посещая специалистов районной поликлиники. Диагнозы предполагались разные: от остаточных явлений ангины — до нестандартной аллергической реакции. Когда женщина обратилась в частную клинику, оказалось, что причина в банальных аденоидах. Проблема была диагностирована всего за один прием, а решена за неделю терапии», — отметила собеседница.
Она добавила, что если нехватка квалифицированных кадров будет прогрессировать, перечисленные проблемы будут усугубляться. Очереди к узкопрофильным специалистам или врачам с высокими рейтингами станут длиннее, проблемы со здоровьем станут решаться медленнее. А в каких-то ситуациях счет может идти на недели, дни.
Взять к примеру невозможность попасть к флебологу — ведь безобидное варикозное расширение вен может довольно быстро привести к тромбозу и к грозному заболеванию — тромбоэмболии легочной артерии. Тенденция дефицита медработников приведет к снижению уровня здоровья граждан. Проблема требует комплексного подхода, один из важнейших этапов — популяризации врачебного дела», — рассказала специалист.
Он добавила, что молодежь должна хотеть становился медиками. Этому, конечно, будут способствовать госпрограммы, официальная защита прав врачей — на данный момент, случаи «экстремизма пациентов» не редкость. Сегодня же помочь справиться с дефицитом кадров помогает частная медицина. Они замещают нехватку профессионалов в государственных клиниках и помогают гражданам решать потенциальные проблемы превентивно.
CEO академии «Докстарклаб», врач-кардиолог Александра Демкина рассказала нам, что в России наблюдается высокий дефицит кадров как среди врачей, так и среду среднего медицинского персонала. Обеспеченность врачами в 2022 году снизилась на 1,3% до 37,2 врача на 10 тысяч населения, хотя к концу 2024 года должна достигнуть целевого показателя 40,7.
Разработаны и проводятся большое количество программ и мер поддержки молодых врачей, призванных помочь специалисту адаптироваться в профессии и остаться работать в медицинском учреждении. Это и новая система подготовки медицинских кадров, и программа «Земский доктор», и целевые выплаты в регионах.
«Однако исполнение федерального проекта „Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами“, рассчитанного до конца 2024 года, на настоящий момент не показало каких-то значимых результатов. По данным свежего доклада НИУ ВШЭ „Российское здравоохранение: перспективы развития“ в учреждениях здравоохранения по-прежнему высок дефицит специалистов: особенно он выражен среди врачей участковой службы (нехватка до 21%), рентгенологов, травматологов, фтизиатров, неврологов», — привела данные собеседница.
По ее словам, с ростом продолжительности жизни, прогрессирующим старением населения потребность во врачах самых разных специальностях будет только увеличиваться. Пациенты могут почувствовать это уже сейчас: очереди в поликлиниках, длительное ожидание приема специалиста или вовсе его отсутствие и необходимость обращаться в частые медицинские учреждения самостоятельно. Дефицит сотрудников приводит к перегрузкам действующего персонала: увеличивается поток пациентов и объем документации, а вместе с этим растет усталость и эмоциональное выгорание у врачей и медсестер.
«Снижение мотивации, постоянные перегрузки и высокий уровень стресса приводят как к снижению качества оказываемой помощи, так и к желанию также уйти из профессии. Параллельно низкий престиж профессии, полная незащищенность при возникновении правовых ситуаций, постоянное давление из-за проверок заставляют сомневаться в том, что в ближайшее время дефицит сотрудников будет нивелирован», — считает Александра Демкина.
Он добавила, что снижается объем профилактической работы, которая в основном проводится в амбулаторно-поликлиническом звене, однако зачастую реализуется формально. Это в перспективе тоже станет причиной роста заболеваемости населения и развития осложнений.
В целом эксперт сделала вывод, что на сегодня дефицит кадров в системе здравоохранения — это существенное препятствие для развития медицинской системы, которое в перспективе негативно отразится как на собственно распространенности заболеваний, так и на качестве оказания медицинской помощи.