Ростовская область оказалась в конце рейтинга доступности жилья

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Всего в рейтинге учитывались 85 регионов страны. Их оценивали по доступности жилья и примерным срокам его покупки. Рейтинг оценивает потенциал приобретения типовой квартиры площадью 60 квадратных метров на вторичном рынке семьей с одним ребенком и средним доходом за счет собственных средств. Предполагается, что семья ежемесячно откладывает свободные деньги на банковский депозит после минимальных необходимых трат.
Ростовская область заняла в рейтинге 70-е место. Чтобы купить двухкомнатную квартиру здесь, потребуется 7,3 года. Стоимость жилья при этом составит семь миллионов рублей. Для сравнения, в Краснодарском крае этот срок составляет 7,7 лет, а средняя стоимость квартиры — 8,4 миллиона рублей.
Ранее аналитики назвали районы Ростова, где чаще всего покупают квартиры.