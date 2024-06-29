Ростовская область оказалась в конце рейтинга доступности жилья

Всего в рейтинге учитывались 85 регионов страны. Их оценивали по доступности жилья и примерным срокам его покупки. Рейтинг оценивает потенциал приобретения типовой квартиры площадью 60 квадратных метров на вторичном рынке семьей с одним ребенком и средним доходом за счет собственных средств. Предполагается, что семья ежемесячно откладывает свободные деньги на банковский депозит после минимальных необходимых трат.