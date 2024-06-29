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Рыбак в Ростовской области нашел место, кишащее щуками

Рыбак в Ростовской области нашел место, кишащее щуками

29 июня 2024, 07:30
Фото: Изображение Midjourney
Житель Ростовской области отправился на рыбалку и выловил большое количество щук, сообщил он в соцсетях.

За полтора часа ему удалось выловить 17 рыб. Мелких он отпускал, а больших забрал себе домой.

Рыбак уточнил, что одной из щук удалось сломать крючки на блесне. Он добавил, что в этот раз отправился на рыбалку с лодкой, так как весь берег был занят другими желающими поймать рыбу.

К публикации ростовчанин добавил фотографии и показал выловленных щук.

Фото: Billy Herrington — ВК

В комментариях пользователи поздравили его, после чего начали интересоваться, где удалось получить такой богатый улов.

Эколог Зайчиков назвал причину массовой гибели рыбы в Ростовской области
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Оказалось, что ростовчанин ловил рыбу в реке Тузлов. Он рассказал, что ранее приезжал сюда ради сомов.

«Отличные щучки, котлеты будут», — написали пользователи в комментариях.

Ранее эколог Зайчиков назвал причину массовой гибели рыбы в Ростовской области.

До этого рыбак объяснил, почему в Ростове не клюет щука, лещ и сазан.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыбалка#Рыбак#Щука
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