Рыбак в Ростовской области нашел место, кишащее щуками

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
За полтора часа ему удалось выловить 17 рыб. Мелких он отпускал, а больших забрал себе домой.
Рыбак уточнил, что одной из щук удалось сломать крючки на блесне. Он добавил, что в этот раз отправился на рыбалку с лодкой, так как весь берег был занят другими желающими поймать рыбу.
К публикации ростовчанин добавил фотографии и показал выловленных щук.
В комментариях пользователи поздравили его, после чего начали интересоваться, где удалось получить такой богатый улов.
Оказалось, что ростовчанин ловил рыбу в реке Тузлов. Он рассказал, что ранее приезжал сюда ради сомов.
«Отличные щучки, котлеты будут», — написали пользователи в комментариях.
Ранее эколог Зайчиков назвал причину массовой гибели рыбы в Ростовской области.
До этого рыбак объяснил, почему в Ростове не клюет щука, лещ и сазан.