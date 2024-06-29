Рыбак в Ростовской области поймал сома больше человека

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
За уловом рыбак пошел на шлюзы в селе Селивановка Ростовской области. Мужчина смог ковшом выносить 40-килограммового сома. Рыба оказалась в длину выше человека. В качестве доказательства мужчина приложил в социальных сетях фотографию.
В социальных сетях другие рыбаки отметили, что, скорее всего, этому сому много лет. Как правило, у старых рыб невкусное мясо. Другие раскритиковали рыбака за то, что он не отпустил уникального сома.
Ранее рыбак в Ростовской области нашел место, кишащее щуками. За полтора часа ему удалось выловить 17 рыб.