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Posted Сегодня, 16:57

Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

В Милютинском районе Ростовской области рыбак поймал 40-килограммового сома

Рыбак в Ростовской области поймал сома больше человека

29 июня 2024, 16:57
Фото: 1MI
В Милютинском районе Ростовской области рыбак поймал 40-килограммового сома
В Милютинском районе Ростовской области рыбак поймал 40-килограммового сома, об этом он рассказал в социальных сетях.

За уловом рыбак пошел на шлюзы в селе Селивановка Ростовской области. Мужчина смог ковшом выносить 40-килограммового сома. Рыба оказалась в длину выше человека. В качестве доказательства мужчина приложил в социальных сетях фотографию.

Рыбак в Ростовской области поймал сома больше человекаРыбак в Ростовской области поймал сома больше человека
Рыбак в Ростовской области поймал сома больше человека
Фото: Вконтакте «Это Ростов»

В социальных сетях другие рыбаки отметили, что, скорее всего, этому сому много лет. Как правило, у старых рыб невкусное мясо. Другие раскритиковали рыбака за то, что он не отпустил уникального сома.

Ранее рыбак в Ростовской области нашел место, кишащее щуками. За полтора часа ему удалось выловить 17 рыб.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыбалка в Ростовской области
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