rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:47

Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

Школьник сел за руль и погиб в ДТП в Ростовской области

Школьник сел за руль и погиб в ДТП в Ростовской области

29 июня 2024, 04:47
В Ростовской области погиб один человек в столкновении автомобиля и мопеда, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в вечернее время в Верхнедонском районе, где водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу. Из-за этого он столкнулся с мопедом, которым управлял 16-летний парень.

«В результате ДТП водитель мопеда от полученных травм скончался на месте ДТП. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — уточнили в управлении.

Водитель Mercedes погиб в жестком ДТП с грузовиком под Таганрогом
Узнать подробнее

Добавим, что авария произошла вечером в пятницу, 28 июня, на дороге Вешенская-Казанская.

До этого в донском регионе уснувший водитель большегруза перевернул самосвал.

Ранее опубликовали видео серьезной аварии на трассе М-4 «Дон» с участием грузовика и автобуса.

Читайте также:
Водитель Mercedes погиб в жестком ДТП с грузовиком под ТаганрогомПробка на 15 километров выросла на трассе М-4 «Дон» из-за ДТП с автобусомПоявилось видео страшного ДТП на трассе М-4 «Дон» с участием фуры и автобуса
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Авария#Последние новости Ростова на сегодня#УГИБДД
Подпишитесь
Начальник ГАИ Новочеркасска призвал родителей не покупать своим детям гробы
Вчера, 18:00
В Ростове разрешат срывать листовки с номеров машин на платных парковках
Вчера, 17:26
Стало известно, когда придет страшная жара в Ростовскую область
Сегодня, 04:58
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 1 и по 8 июля
Сегодня, 05:11
Часть Ростовской области решили оставить без телевидения в июле
Сегодня, 06:32
Рыбак в Ростовской области нашел место, кишащее щуками
Сегодня, 07:30