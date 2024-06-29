Школьник сел за руль и погиб в ДТП в Ростовской области

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Происшествие случилось в вечернее время в Верхнедонском районе, где водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу. Из-за этого он столкнулся с мопедом, которым управлял 16-летний парень.
«В результате ДТП водитель мопеда от полученных травм скончался на месте ДТП. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — уточнили в управлении.
Добавим, что авария произошла вечером в пятницу, 28 июня, на дороге Вешенская-Казанская.
Ранее опубликовали видео серьезной аварии на трассе М-4 «Дон» с участием грузовика и автобуса.