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Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

CAS проведет слушания по апелляции «Ростова» к футболисту Норманну 13 августа

Спортивный арбитраж рассудит ФК «Ростов» и Матиаса Норманна

29 июня 2024, 07:41
Фото: ФК «Ростов»
CAS проведет слушания по апелляции «Ростова» к футболисту Норманну 13 августа
CAS проведет слушания по апелляции «Ростова» к футболисту Норманну 13 августа, сообщается пресс-служба спортивного арбитража.

Футбольный клуб «Ростов» подал апелляцию к норвежскому полузащитнику Матиасу Норманну за разрыв контракта. Слушания по ней запланированы на 13 августа. В ноябре прошлого года трибунал ФИФА признавал Норманна виновным в разрыве контракта с «Ростовом» и обязал его выплатить клубу компенсацию. Сам Норманна также обратился в спортивный арбитраж.

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В августе 2023 года клуб «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна. При этом права на него принадлежали «Ростову». До этого футболист провел сезон на правах аренды в московском «Динамо». Российские команды заявили, что не расторгали контракт с ним. Клубы обратились в ФИФА, а «Ростов» подал иск на футболиста в Спортивный арбитражный суд.

Ранее РФС продлил контракт с главным тренером ФК «Ростов» Валерием Карпиным.

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