Спортивный арбитраж рассудит ФК «Ростов» и Матиаса Норманна

В августе 2023 года клуб «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна. При этом права на него принадлежали «Ростову». До этого футболист провел сезон на правах аренды в московском «Динамо». Российские команды заявили, что не расторгали контракт с ним. Клубы обратились в ФИФА, а «Ростов» подал иск на футболиста в Спортивный арбитражный суд.