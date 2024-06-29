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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Фото для иллюстрации

Стали известны подробности ночного ДТП с автобусом и фурой в Ростовской области

29 июня 2024, 12:54
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации

Тройное ДТП с рейсовым автобусом произошло на М-4 в Ростовской области

Один человек пострадал в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщили в управлении ГИБДД.

ДТП произошло на М-4 ночью 29 июня. По предварительным данным, водитель автомобиля FAW не выдержал безопасную дистанцию и влетел в грузовик Howo. Удар был настолько сильным, что FAW отбросило на рейсовый автобус, следовавший из Геленджика в Волгоград.

Грузовик влетел в пассажирский автобус на М-4 «Дон» в Ростовской области
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Сообщается, что травмы в аварии получила 28-летняя девушка. Ее госпитализировали в больницу.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Ранее водитель Mercedes погиб в жестком ДТП с грузовиком под Таганрогом.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#ДТП#Транспорт#Происшествия
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