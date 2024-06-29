Стали известны подробности ночного ДТП с автобусом и фурой в Ростовской области

ДТП произошло на М-4 ночью 29 июня. По предварительным данным, водитель автомобиля FAW не выдержал безопасную дистанцию и влетел в грузовик Howo. Удар был настолько сильным, что FAW отбросило на рейсовый автобус, следовавший из Геленджика в Волгоград.