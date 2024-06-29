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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Телефон и наушники пытались передать в СИЗО Ростова в кондитерских рулетах

Телефон и наушники пытались передать в СИЗО Ростова в кондитерских рулетах

29 июня 2024, 14:38
Фото: ФСИН
Телефон и наушники пытались передать в СИЗО Ростова в кондитерских рулетах
В следственный изолятор на улице Тоннельной в Ростове пытались передать средства мобильной связи, рассказали в региональном управлении ФСИН.

На Тоннельной в Ростове находится СИЗО-5. Сотрудники специзолятора во время осмотра посылок на имя одного из заключенных обнаружили кондитерские рулеты. Их обвиняемому отправили из Московской области. Правоохранители вскрыли рулеты и обнаружили в них мобильный телефон, USB-провод и наушники.

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По факту инцидента проводится проверка.

Отправителю грозит штраф либо лишение свободы.

Ранее председатель ОНК Игорь Омельченко рассказал, как брили заключенных при проверках СИЗО Ростова-на-Дону.

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