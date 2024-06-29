Телефон и наушники пытались передать в СИЗО Ростова в кондитерских рулетах

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
На Тоннельной в Ростове находится СИЗО-5. Сотрудники специзолятора во время осмотра посылок на имя одного из заключенных обнаружили кондитерские рулеты. Их обвиняемому отправили из Московской области. Правоохранители вскрыли рулеты и обнаружили в них мобильный телефон, USB-провод и наушники.
По факту инцидента проводится проверка.
Отправителю грозит штраф либо лишение свободы.
Ранее председатель ОНК Игорь Омельченко рассказал, как брили заключенных при проверках СИЗО Ростова-на-Дону.