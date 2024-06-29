«В небе как будто фейерверк»: жители Таганрога сообщили о взрывах в небе 29 июня

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Система ПВО могла сработать в Таганроге 29 июня, около 14.30. Жители города сообщили о звуках взрыва в небе и характерных белых полосах.
«В небе как будто фейерверк был, но только без ярких вспышек»,
«Ребенок спал, от шума проснулся. Почему не пишут власти, что это было?» — пишут в соцсетях жители Таганрога.
Официально власти Таганрога и области об атаке БПЛА или ракет не сообщали. Не поступали такие сообщения и от Минобороны.
Напомним, 28 июня в Ростовской области пресекли атаку беспилотника. Его сбили дежурные силы ПВО. Никто в результате инцидента не пострадал.