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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Фото для иллюстрации

«В небе как будто фейерверк»: жители Таганрога сообщили о взрывах в небе 29 июня

29 июня 2024, 13:59
Фото: rostovgazeta.ru
Фото для иллюстрации
В небе над Таганрогом появились инверсионные следы, сообщают в социальных сетях.

Система ПВО могла сработать в Таганроге 29 июня, около 14.30. Жители города сообщили о звуках взрыва в небе и характерных белых полосах.

«В небе как будто фейерверк был, но только без ярких вспышек»,

«Ребенок спал, от шума проснулся. Почему не пишут власти, что это было?» — пишут в соцсетях жители Таганрога.

Жители Таганрога сообщили о возможной работе ПВО в городе 29 июня
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Официально власти Таганрога и области об атаке БПЛА или ракет не сообщали. Не поступали такие сообщения и от Минобороны.

Напомним, 28 июня в Ростовской области пресекли атаку беспилотника. Его сбили дежурные силы ПВО. Никто в результате инцидента не пострадал.

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