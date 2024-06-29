«В старых традициях»: о госзакупках Фонда капитального ремонта Ростовской области

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Подробнее о том, кто и как берет на себя обязательства по реализации госконтрактов НКО «Фонд капитального ремонта» Ростовской области — выяснял корреспондент RostovGazeta.
В 2022 году многолетний руководитель НКО «Фонд капитального ремонта» Ростовской области Владислав Крюков покинул свой пост. Напомним, что тогда ростовчане стали собирать подписи против повышения тарифа на капремонт в два раза.
Обещание о росте платежа вызвало серьезный общественный резонанс.
Люди не поняли логику. Сначала тариф на капремонт планировали поднять в два раза. Но когда ростовчане взбунтовались, цену тут же снизили до «завершения расчетов».
«То есть когда в первый раз повысили тариф, ничего не рассчитывали и хотели просто денег побольше собрать?» — возмущались горожане.
Временно исполняющей обязанности директора Фонда была назначена Дарья Шереметьева. По информации официального сайта, она до сих пор занимает этот пост. По данным из открытых источников, ранее Шереметьева была заместителем руководителя по правовым вопросам АО «Донэнерго».
Ситуация с обещанием повысить тариф на капремонт повторилась и в апреле 2023-го. Тогда взносы на капремонт собрались проиндексировать на 12%.
«Фонд капитального ремонта в Ростове — это открытый вопрос, которым нужно системно заниматься. Наверное, доводить до ума или до суда. Непонятно одно. Почему при большом количестве неиспользованных средств Фонда так минимально производятся капитальные ремонты домов?» — недоумевает депутат Наталья Оськина.
По словам собеседницы, в Ростове наблюдается странная картина. Дом признают аварийным, тут же исключают из капремонта и он буквально «зависает». Его не ремонтирует Фонд, хотя оплата от жильцов за капремонт в него поступала.
«А денежные суммы жителям, которые они тратили на оплату капремонта в течение всего срока, возвращают не в полном объеме — лишь небольшие компенсационные выплаты», — отмечает собеседница.
При этом, по мнению депутата, в Шахтах, Новочеркасске и Волгодонске совсем иная картина.
«В этих городах ремонтируется много домов. Меняют кровлю, коммуникации в подвалах. Я недавно была в Волгодонске, и видела все своими глазами. Наверное, работа Фонда капремонта зависит от управления», — комментирует Оськина.
В июне 2024 года Дарья Шереметьева напомнила, что с июля взнос за капитальный ремонт в Ростовской области повысится — его проиндексируют на уровень потребительских цен региона.
По данным «СПАРК-Маркетинг» в 2022 году «Фонд капитального ремонта» провел 500 торгов на сумму свыше 17 миллиардов рублей. Из них на 258 торгов, стоимостью свыше 8 миллиардов, никто не подал заявки. Тем не менее было заключено 232 контракта на общую сумму более 4,6 миллиарда рублей.
Наибольшую долю обязательств по контрактам взяла на себя ростовская фирма ООО «Строй-континент». С 2020 года, по данным «СПАРК-Маркетинг», фирма сосредоточена исключительно на реализации контрактов «Фонда капитального ремонта» Ростовской области. Примечательно, что на всех торгах Фонда «Строй-Континент» оказывался единственным участником закупки. Не изменилась ситуация и в 2024 году. Разве что при заключении контрактов добавился новый индикатор, подчеркивающий, что исполнителем многомиллионных обязательств является субъект малого и среднего предпринимательства.
Самым дорогостоящим, стоимостью более 52, 3 миллиона рублей, оказался контракт на выполнение капремонта домов на переулке Оренбургский, проспекте Ленина и улицы Волкова.
В 13-и контрактах текущего года экономия превысила 25%. В частности, в контрактах речь идет о домах в Белокалитвинском и Орловском районах, в Новочеркасске, Таганроге и Шахтах. А также на домах ряда улиц в Ростове.
«СПАРК-Маркетинг» разъясняет, что разница между начальной ценой и стоимостью заключения госконтрактов оказалась значительной. И предупреждает о возможных рисках исполнения обязательств ненадлежащим образом, или поставках материалов низкого качества.
Однако если в 2022 и 2023 годах «Строй-Континент» занимал лидирующую позицию по объемам реализации госзаказов Фонда капремонта, в 2024 году компания переместилась на 4 место.
Лидером госзакупок Фонда текущего года стала ростовская компания ООО «Теплострой». Сотрудничество «Теплостроя» с Фондом ведется с 2020 года.
В 2021 году «Теплострой» заключил 2 контракта, на сумму более 81, 3 миллиона рублей. А в 2024 году было заключено 20 контрактов на сумму свыше одного миллиарда рублей.
«СПАРК-Маркетинг» отмечает, что все эти контракты отмечены индикаторами. Они подчеркивают, что, во-первых, исполнитель многомиллионных контрактов является субъектом малого и среднего предпринимательства. Во-вторых, на закупках, организованных конкурентным образом, он был единственным участником.
«При наличии достаточного количества поставщиков, это может являться признаком ограничения конкуренции, организации торгов под конкретного исполнителя», — предупреждает индикатор.
Среднесписочная численность сотрудников ООО «Теплострой» составляет семь человек. «СПАРК» предупреждает, что компания выступает в Арбитражных судах только в роли ответчика. На 11 июля 2024 года у фирмы имелись действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам.
Второе место в тройке лидеров по объемам госзакупок Фонда капремонта в 2024 году занимает «Строительная компания „Спарта“. Ее сотрудничество с Фондом началось с 2019 года.
С тех пор 100% долю объема работ компании занимают обязательства, взятые по контрактам Фонда. В 2024 году «СК „Спарта“ заключила 19 контрактов, на общую сумму свыше 846,4 миллионов рублей.
«СПАРК-Маркетинг» заостряет внимание, что исполнитель многомиллионных контрактов — то же субъект малого и среднего предпринимательства. И во всех торговых процедурах Фонда оказался единственным участником госзакупки.
К слову, в 2023 году «СК „Спарта“ с 25% падением в цене взяла на себя обязательства по капремонту домов на улицах Ленина и Советская в Волгодонске. Сумма госзакупки составила более 18 миллионов рублей. Однако этот контракт был частично расторгнут по соглашению сторон. Индикатор разъясняет, что расторжение по соглашению сторон проводят при отсутствии претензий. Например, когда больше нет потребности в оказании услуг.
Замыкает тройку лидеров по освоению средств ростовского Фонда капитального ремонта в 2024 году индивидуальный предприниматель из Шахт Игорь Айрапетян.
Его сотрудничество с Фондом началось в 2020 году с заключения трех контрактов на сумму 136, 2 миллиона рублей. В 2024 году индивидуальный предприниматель заключил 13 контрактов, стоимостью более чем на полмиллиарда рублей.
Очевидно, что тенденция госзакупок Фонда остается неизменной. Индикаторы подчеркивают, что исполнитель миллионных контрактов — индивидуальный предприниматель, по данным ФНС, относится к категории субъектов малого и среднего предпринимательства. На закупках, организованных конкурентным способом, он оказался единственным участником.
«СПАРК» уточняет, что индивидуальный предприниматель Игорь Айрапетян также является бенефициаром другой шахтинской компании — ООО «СК „Руслан“. По сведениям информационной системы, в строительной компании числится один человек. „СК „Руслан“ закончила 2023 год с минусовыми активами на сумму более 2,5 миллиона рублей, и у нее отсутствует собственный капитал.
«Выскажу мнение, что заключение многомиллионных контрактов с компаниями, в которых числится мало сотрудников, как и с индивидуальными предпринимателями, вряд ли допустимо. Тем более, когда речь идет о серьезных работах, от которых зависит качество и безопасность проживания граждан в домах. Это не принято в цивилизованном мире и попахивает какой-то коррупционной составляющей. В этих вопросах нужно разбираться на юридической основе», — делится мнением Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Ранее RostovGazeta сообщала, с какими проблемами при проведении капитального ремонта домов сталкиваются ростовчане.