«В старых традициях»: о госзакупках Фонда капитального ремонта Ростовской области

К слову, в 2023 году «СК „Спарта“ с 25% падением в цене взяла на себя обязательства по капремонту домов на улицах Ленина и Советская в Волгодонске. Сумма госзакупки составила более 18 миллионов рублей. Однако этот контракт был частично расторгнут по соглашению сторон. Индикатор разъясняет, что расторжение по соглашению сторон проводят при отсутствии претензий. Например, когда больше нет потребности в оказании услуг.