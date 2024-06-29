В Таганроге слышат взрывы в небе, пока на М-4 попадают в аварию туристы

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Силы противовоздушной обороны могли отработать по целям в Таганроге 29 июня, около 14.30. Жители города сообщили в социальных сетях о звуках взрыва в небе и характерных белых полосах.
«В небе как будто фейерверк был, но только без ярких вспышек», — пишут горожане.
Официально власти Таганрога и области об атаке БПЛА или ракет не сообщали. Не поступали такие сообщения и от Минобороны РФ.
Данные о происшествии уточняются.
В управлении ГИБДД поделились подробностями тройного ДТП с рейсовым автобусом. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля FAW не выдержал безопасную дистанцию и влетел в грузовик Howo. Удар был настолько сильным, что FAW отбросило на рейсовый автобус, следовавший из Геленджика в Волгоград.
Сообщается, что травмы в аварии получила 28-летняя девушка. Ее госпитализировали в больницу.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
Синоптики сообщили, что в начале июля в Ростовскую область придет сильная жара. Столбики термометров уже с 1 июля поднимутся до +34 градусов. 4 июля жара превысит +35 градусов.
Осадков в городе не ожидается. Но небо будет облачным. Скорость ветра не превысит семи метров в секунду.