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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

Фото для иллюстрации

В Таганроге слышат взрывы в небе, пока на М-4 попадают в аварию туристы

29 июня 2024, 16:23
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Тройное ДТП произошло на трассе М-4 «Дон», в Таганроге жители сообщили о звуках взрыва в небе, а синоптики предупредили об аномальной жаре.

Взрывы в небе, но без ярких красок

Силы противовоздушной обороны могли отработать по целям в Таганроге 29 июня, около 14.30. Жители города сообщили в социальных сетях о звуках взрыва в небе и характерных белых полосах.

«В небе как будто фейерверк был, но только без ярких вспышек», — пишут горожане.

Официально власти Таганрога и области об атаке БПЛА или ракет не сообщали. Не поступали такие сообщения и от Минобороны РФ.

Данные о происшествии уточняются.

«В небе как будто фейерверк»: жители Таганрога сообщили о взрывах в небе 29 июня
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ДТП с автобусом туристов

В управлении ГИБДД поделились подробностями тройного ДТП с рейсовым автобусом. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля FAW не выдержал безопасную дистанцию и влетел в грузовик Howo. Удар был настолько сильным, что FAW отбросило на рейсовый автобус, следовавший из Геленджика в Волгоград.

Сообщается, что травмы в аварии получила 28-летняя девушка. Ее госпитализировали в больницу.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

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Приближение жары

Синоптики сообщили, что в начале июля в Ростовскую область придет сильная жара. Столбики термометров уже с 1 июля поднимутся до +34 градусов. 4 июля жара превысит +35 градусов.

Осадков в городе не ожидается. Но небо будет облачным. Скорость ветра не превысит семи метров в секунду.

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